        Fenerbahçe Brann mesaisine başladı! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe Brann mesaisine başladı!

        Fenerbahçe, 11 Aralık Perşembe akşamı Norveç ekibi SK Brann ile deplasmanda oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 6'ıncı hafta maçının hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2025 - 16:32 Güncelleme: 07.12.2025 - 16:32
        Fenerbahçe Brann mesaisine başladı!
        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında 11 Aralık Perşembe günü Norveç ekibi Brann ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında RAMS Başakşehir ile 1-1 tamamlanan müsabakaya ilk 11'de başlayan oyuncuların yenilenme çalışması gerçekleştirdiği belirtildi.

        Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde yapılan antrenmanın ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladığı bildirildi.

        Pas organizasyonlarıyla devam eden idmanın, bireysel çalışmalarla sona erdiği kaydedildi.

