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Fenerbahçe - Bursaspor | CANLI YAYIN

Fenerbahçe - Bursaspor maçının canlı anlatımı HTSPOR ARENA'da... Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe evinde Bursaspor ile karşı karşıya geliyor. Kadıköy'de Cocu yönetiminde ilk resmi maçına çıkan Sarı-Lacivertliler, 3 puan alıp son 2 sezondaki kötü başlangıçları unutturmak istiyor! Geçen sezonu üst üste 8 galibiyetle bitiren Fenerbahçe, Bursa’yı da yenerse ligde üst üste 9 maçını kazanmış olacak. Böylece 2010-11 ve 2011-12 sezonlarındaki başarısını tekrarlayacak!

11 Ağustos 2018 Cumartesi, 20:41:46 | Güncelleme:

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Bursaspor ile karşı karşıya geliyor... Teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde ligdeki ilk maçına çıkacak sarı-lacivertliler, hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Portekiz'de Benfica'ya 1-0 yenilmişti. 

Türk Milli Takımı ve Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Lefter Küçükandonyadis'in adının verildiği yeni sezona iyi bir başlangıç yapmak için sahaya çıkan Fenerbahçe, son iki sezondaki kötü başlangıçlarını taraftarına unutturmaya çalışacak. Son iki sezonun ilk 2 haftalarında galibiyet alamayarak kötü başlangıçlar yapan Fenerbahçe, 2018-2019 sezonuna galibiyetle girmek için mücadele edecek.

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FENERBAHÇE - BURSASPOR

STAT: Ülker
HAKEM: Halil Umut Meler
SAAT: 21.45
YAYIN: beIN Sports 1

FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Josef, Mehmet Topal, Barış, Ayew, Giuliano, Soldado
TEKNİK DİREKTÖR: Phillip Cocu 

BURSASPOR: Harun; Aziz Behich, Ertuğrul, Ekong, Barış Yardımcı; Badji, Aytaç, Yusuf, Allano Lima, Furkan Soyalp, Tomas Necid
TEKNİK DİREKTÖR: Samet Aybaba

7 YIL SONRA İLK PEŞİNDE

Fenerbahçe, Bursaspor'u yenmesi durumunda uzun bir süre sonra ligde 9 maçlık galibiyet serisi yakalayacak. Ligde son olarak 2010-2011 sezonun son 7, 2011-2012'de ise ilk 2 maçı kazanarak 9'da 9 yapan Fenerbahçe, 7 yıl sonra bu galibiyet serisini tekrarlamak için ter dökecek. Geride kalan sezonda teknik direktör Aykut Kocaman'la ligde son 8 haftayı da galibiyetle bitiren Fenerbahçe, Bursaspor'u yenmesi durumunda seriyi 9 maça yükseltecek. Fenerbahçe ligde son 10 maçında yenilgi yüzü görmedi ve bu sürede 9 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı.

99. RANDEVU

Fenerbahçe ile Bursaspor, ligde 99. kez karşı karşıya geliyor...

Yeşil-beyazlı takımın, o zamanki adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi'ne yükseldiği 1967-1968 sezonundan itibaren karşılaşan Fenerbahçe ile Bursaspor arasındaki rekabette, sarı-lacivertli ekibin galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında geride kalan 98 maçtan 50'sini Fenerbahçe, 14'ünü Bursaspor kazandı, 34 maç berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin ligde attığı 151 gole, Bursaspor 77 golle karşılık verdi. Taraflar arasında geçen sezon yapılan maçları Fenerbahçe, deplasmanda 1-0, evinde de 2-1'lik skorlarla kazandı.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe ile Bursaspor, İstanbul'da 47 lig maçında karşılaştı. Sarı-lacivertliler, galibiyetlerde rakibine büyük üstünlük kurdu. İstanbul'daki maçlarda Fenerbahçe 31, Bursaspor 5 galibiyet aldı, taraflar 11 maçta eşitliği bozamadı. Sarı-lacivertliler evinde 91 gol attı, kalesinde 36 gol gördü. Bu arada, iki takım arasında 1977-1978 sezonunda İstanbul'da oynanması gereken maç Ankara'da yapılmış ve sarı-lacivertli takım karşılaşmadan 1-0 galip ayrılmıştı. Öte yandan, Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle 2002-2003 sezonunda yine Ankara'da yapılan maçı Fenerbahçe 7-1 kazanmıştı.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Fenerbahçe, Bursaspor karşısında tarihinde en farklı skorlu galibiyetini, 2002-2003 sezonunda cezası nedeniyle Ankara'da yaptığı maçta 7-1'lik skorla aldı.

Bursaspor ise lig tarihinde 14 kez yendiği rakibi karşısında şimdiye kadar en fazla 2 farklı skorlarla maç kazanabildi. Yeşil-beyazlılar, 1970-1971, 1990-1991 ve 2007-2008 sezonlarında sahadan 2-0 galip ayrıldı.

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