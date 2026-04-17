        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çaykur Rizespor Fenerbahçe Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçında çocuklar unutulmadı!

        Süper Lig'de Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u konuk ederken, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybedenler anıldı. Maç öncesi 2 takım sahaya "Kaybettiğimiz her çocuk, kalbimizde açılan bir yaradır. Başımız sağ olsun." ortak pankartıyla çıktı. Karşılaşma öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda da bulunulurken, müzik yayını ve görsel şovlar iptal edildi.

        Giriş: 17 Nisan 2026 - 20:31 Güncelleme:
        Kadıköy'de çocuklar unutulmadı!

        Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, son oynadıkları Kayserispor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda zorunlu tek değişiklik yaptı.

        İtalyan çalıştırıcı, Chobani Stadı'ndaki karşılaşmada cezalı Jayden Oosterwolde'nin yerine Çağlar Söyüncü'yü ilk 11'de tercih etti.

        Çaykur Rizespor karşısında kalede Ederson Moraes'i oynatan genç teknik adam, savunma hattını Nelson Semedo, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü ve Archie Brown'dan oluşturdu. Orta sahada N'Golo Kante ile Matteo Guendouzi görev yaparken hücumda Dorgeles Nene, Anderson Talisca ve Kerem Aktürkoğlu yer aldı. Sarı-lacivertlilerde gol yollarında ise Sidiki Cherif şans buldu.

        REKLAM

        Fenerbahçe'de Mert Günok, Tarık Çetin, Kamil Efe Üregen, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Levent Mercan, Fred Rodrigues, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın ve Anthony Musaba ise yedek soyundu.

        SKRINIAR İLK 11'DE

        Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Milan Skriniar, maça ilk 11'de başladı.

        Hafta içindeki tüm antrenmanlarda aktif dinlenme uygulayan ve son antrenmanın da ilk bölümünde takımla çalışan Skriniar, ilk 11'de değerlendirildi.

        3 EKSİK

        Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında 3 oyuncusundan yararlanamadı.

        Sarı-lacivertlilerde cezalı Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra tedavileri devam eden Marco Asensio ile Edson Alvarez karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.

        İSMAİL TAKIMA DÖNDÜ

        Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan İsmail Yüksek, Çaykur Rizespor maçının kadrosuna yazıldı.

        Milli oyuncu, maça yedek kulübesinde başladı ve teknik heyetten şans bekledi.

        KADIKÖY KAPALI GİŞE

        Fenerbahçeli taraftarlar, Çaykur Rizespor karşısında takımlarını yalnız bırakmadı.

        Sarı-lacivertlilerde cezalı 12 bin koltuk olmasına karşın taraftar, tribünlerdeki yerini aldı.

        REKLAM

        MÜZİK YAYINI YAPILMADI, SAYGI DURUŞUNDA BULUNULDU

        Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybedenler nedeniyle statta karşılaşma öncesi müzik yayını yapılmadı.

        Sarı lacivertli yönetim, okul saldırıları nedeniyle Çaykur Rizespor maçı öncesinde planlanan tüm görsel şovlar, müzik yayınları ve eğlence odaklı etkinlikleri iptal etti.

        Hayatını kaybedenler için karşılaşma ööncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

        TARAFTARLARDAN ANLAMLI PANKART

        Sarı lacivertli taraftarlar, Çaykur Rizespor maçında statta "En Büyük Değerimiz Öğrencilerimiz, En Büyük Güvencemiz Öğretmenlerimiz" ve "Vatanı korumak çocukları korumakla başlar" yazılı pankartlar astı.

        Öte yandan 2 takım sahaya "Kaybettiğimiz her çocuk, kalbimizde açılan bir yaradır. Başımız sağ olsun." ortak pankartıyla çıktı.

        ALTYAPIDAN TEK İSİM

        Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor karşısında yedek kulübesinde altyapıdan tek isim yer aldı.

        17 yaşındaki stoper Kamil Efe Üregen yedek kulübesinde teknik heyetten şans bekledi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Cenazeler teslim edildi... Gözyaşı sel oldu!

        Kahramanmaraş'ta, Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda İsa Aras Mersinli'nin gerçekleştirdiği silahlı saldırıda hayatını kaybeden 8 öğrenci ve 1 öğretmenin cenazeleri, gözyaşlarıyla uğurlanıyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tuncay Sonel gözaltına alındı
        İran: Hürmüz Boğazı açıldı
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Petrol sert düştü
        Ayla öğretmenin oğlu: Kahraman bir anneye sahibiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bugün Ne Oldu? 17 Nisan 2026'nın haberleri:
        Barrack Habertürk'e konuştu
        Tarihi listeye yeni isim: Arda Turan!
        EGM: 411 kişi gözaltına alındı!
        Seçil Erzan yeniden yargılanacak
        Katil zanlısı üniversite öğrencisi! Kapıyı çaldı cinayeti işledi!
        Türkiye stratejik bir pazar ve üretim üssü
        MHP 7 İl Teşkilatını feshetti
        Gülistan Doku'nun hastane kayıtları silindi iddiası!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu!
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Zengin cesareti
