Konuşmasına Emre Belözoğlu ve futbolcuları tebrik ederek başlayan Selahattin Baki, "Milli takım aralarından sonrası büyük takımlar için zorlu geçer. Bunu da 2 günde gördük, rakiplerimiz yara aldılar. Bizim için de hem milli takım dönüşü hem de bu sezon biriken negatif psikoloji açısından kendi evimizde kolay olmayacağını biliyorduk. Bununla beraber şampiyonluk ateşini yakmamız gereken bir maç olduğunu biliyorduk. İlk yarı bu iki faktörün sonucunda iyi bir futbol ortaya koyamadık. İkinci yarı mücadeleci, isteyen bir Fenerbahçe sahaya çıktı. Oyuncu değişiklikleriyle beraber 3 puanımızı aldık. Bu son derece önemli. İyi futbolun, kötü futbolun mektubunun okunmayacağı bir maç. Ciddi psikolojik bir dönemeci döndüğümüzü düşünüyorum. Şimdi önümüzdeki maça sakatsız, kazasız, belasız hazırlanacağız. İnşallah onu da alıp şampiyonluğu telaffuz etmeye başlayabiliriz, inanıyoruz" diye konuştu.

"BU ÇOCUKLAR ŞAMPİYONLUK İSTİYOR"

Futbolcuların şampiyonluk istediğine dikkat çeken Baki, "Hepimizin hafızası yetiyor. Daha önce hem lehimize hem aleyhimize nice puan farkları kapandı. Fenerbahçe önemli bir dönemeci döndü. Önümüzdeki 1, 2 maçı almamız rakiplerimizi rahatsız edecektir. Ben Konyaspor maçından sonra da konuşma yapmıştım. Ben inanıyorum. Bu çocuklar şampiyonluk istiyor. Gün geldi güzel futbol ortaya koyduk, gün geldi iyi oynamadık. Ancak Samandıra'da istek ve karakter sorunu yok. Yeni açtığımız bir sayfada inancımız sonsuz. Malatyaspor deplasmanından iyi bir sonuçla döndükten sonra şampiyonluğa olan inancımızı en üst seviyeye çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

"4 GÜN GEÇTİ ŞU ANA KADAR CEVAP YOK"

Galatasaray Lisesi Müdürü Prof. Dr. Vahdettin Engin'in açıklamaları hatırlatılan Selahattin Baki, "Aklın yolu bir. Metin Bey'in önderliğinde bu konuyla ilgili beyanatlarımızı verdik, başvurumuzu yaptık. Bununla birlikte rakibimize de belgeleriniz, argümanlarınız varsa isterseniz sizin televizyonunuzda bunu tartışalım dedik. 4 gün geçti şu ana kadar bir cevap yok. Buradan bir kez daha hodri meydan diyorum. Çıkalım tartışalım" dedi.

"ÜMİT EDİYORUZ"

Şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin yaşadığı puan kayıpları sorulan Baki, "Ümit ediyoruz, öngörmek zor. Benim işim değil. Ümit ediyorum ki rakipler puan kaybedecek ki bizim de şampiyonlukta yolumuz açık olsun" açıklamasında bulundu.

"POZİSYON AYNI, HAKEM AYNI, KARAR FARKLI"

İrfan Can Kahveci'nin attığı golün ofsayt nedeniyle iptal edilmesi kendisine sorulan Baki, şöyle konuştu:

"Bizim sezon başından beri gri pozisyonlar diye bir argümanımız vardı. Biz yönetime geldiğimizde Bursaspor deplasmanında benzer bir gol yemiştik. Orada da hakem Cüneyt hocaydı. Hakem aynı, ancak verilen karar farklı. Sezon başından beri söylediğimiz gri pozisyonlarda Fenerbahçe aleyhine durum ortaya çıkıyor tezimiz bugün bir kere daha güçlendi. Çifte standarda çok dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Son 9 haftaya girdik. Böyle hatalara yer yok."

METİN SİPAHİOĞLU: BEKLENTİMİZ ADİL BİR KARAR VERİLMESİ

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan adil bir karar vermelerini beklediklerini ifade eden Metin Sipahioğlu ise "Herhangi bir acele etme yönünde beklentimiz yok. Sabırla, titizlikle konuyu incelesinler. Kim haklı, kim haksız zaten çok net orada. Sabırla, incelesinler. Dünyadaki emsalleriyle ortada. Bizim beklentimiz adil bir karar verilmesi" şeklinde konuştu.

"FEDERASYON NEZNİNDE OYNANMIŞ ŞAMPİYONLUKLARIMIZI İSTİYORUZ"

Şampiyonluk başvurularının aksi bir karar verileceğini düşünmek istemediklerini ifade eden Sipahioğlu, "Biz 30 sene boyunca federasyon nezdinde oynanmış, şampiyonluklarımızı istiyoruz. Federasyonun sitesinde bile 1924 yılında ilk şampiyonun kim olduğu yazılı. Aksi bir durum çıkarsa o zaman değerlendiririz" dedi.

"KENDİ ŞAMPİYONLUKLARIMIZIN PEŞİNE DÜŞTÜK"

Kendi şampiyonluklarının peşine düştüklerini ifade eden Sipahioğu, sözlerini şöyle noktaladı:

"Burada polemik yaratmak istemiyoruz. Biz kendi şampiyonluklarımızın peşine düştük. Haklı olduğumuz bir dava. Burada yadırganması gereken başka bir camianın kendi televizyonunda saatlerce program yapıp, hodri meydan dememize cevap vermemesi. Ben polemik yaratmak istemiyorum. Ancak biz 4 gündür kendilerinden ses alamıyoruz."