Fikret Orman bir bir açıkladı!

Mali açıdan zor günler geçiren Fenerbahçe, yeni bir tasarruf hamlesi yapmaya hazırlanıyor.

Sarı-lacivertli kulüp, personel anlamında küçülmeye gidiyor. Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre sarı-lacivertli kulüpte ay sonunda 200'e yakın kişinin işten çıkarılması bekleniyor.

Bu toplu işten çıkarma için tüm hazırlıklar yapılırken yasal süreçlerin de tamamlandığı öğrenildi.

Fenerbahçe, 4 Nisan'da 'Fener Ol' kampanyasını başlatmış ve bu kapsamda birçok program düzenlemişti.

Kampanyadan 400-450 milyon TL hedeflediklerini dile getiren başkan Ali Koç, iki ayda 130 milyon TL civarında rakama ulaştıklarını duyurmuştu.