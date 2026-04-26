Fenerbahçe'de 4 isim Başakşehir maçında yok!
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'a konuk olan Fenerbahçe'de sarı kart gören Archie Brown, Matteo Guendouzi, Mert Müldür ile kırmızı kart gören Ederson, Başakşehir maçında cezalı duruma düştü.
Giriş: 26 Nisan 2026 - 20:35
Trendyol Süper Lig'in 31. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'a konuk oldu.
Mücadelenin 23. dakikasında Archie Brown, 90+3'te Matteo Guendouzi, 90+6'da Mert Müldür sarı kart gördü.
Ayrıca 62. dakikada çift sarıdan kırmızı kart gören Ederson da 2. hafta oynanacak Rams Başakşehir maçında cezalı duruma düştü.
