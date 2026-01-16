Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Alanyaspor mesaisi başladı! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de Alanyaspor mesaisi başladı!

        Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Alanyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 13:45 Güncelleme: 16.01.2026 - 13:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe'de Alanyaspor mesaisi başladı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 18 Ocak Pazar günü Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, bir günlük iznin ardından mücadelenin hazırlıklarına başladı.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirildi.

        Salonda yapılan core çalışmasıyla başlayan idman, sahada devam etti. Isınma koşuları, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışması yapan futbolcular, daha sonra taktik ve bireysel antrenmanlarla günü tamamladı.

        Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayıp ardından özel uçakla Alanya'ya gidecek.

        Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe mücadelesi, 18 Ocak Pazar günü saat 20.00'de Alanya Oba Stadı'nda oynanacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        45 derecelik suyun anlık buza dönüştüğü nokta; Altınkale

        Sivas'ta Pamukkale'ye kardeş olarak yapılan ve sarı renkli travertenleriyle dikkat çeken 'Altınkale'de, sıcak ve soğuk bir arada yaşanıyor. 45 derece sıcaklıktaki termal su, kentteki soğuk havanın etkisiyle borularla travertenlere ulaştırıldığı nokta anında buza dönüşüyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        6 saniyede kanlı infaz! Avukat Serdar Öktem'e saldırının görüntüsü çıktı!
        6 saniyede kanlı infaz! Avukat Serdar Öktem'e saldırının görüntüsü çıktı!
        "Türkiye vazgeçilmez aktör haline geldi"
        "Türkiye vazgeçilmez aktör haline geldi"
        Paylaşımla gelen katliam... Ada ile Mert'i öldürdü! Bir baba bunu nasıl yapar?
        Paylaşımla gelen katliam... Ada ile Mert'i öldürdü! Bir baba bunu nasıl yapar?
        Rodrigo Becao ve Cenk Tosun, Kasımpaşa'da!
        Rodrigo Becao ve Cenk Tosun, Kasımpaşa'da!
        EMA ve FDA'dan ilaçta yapay zeka adımı
        EMA ve FDA'dan ilaçta yapay zeka adımı
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu teklifine ret!
        Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu teklifine ret!
        Kante'de geri sayım! Yönetim Arap Yarımadası'nda
        Kante'de geri sayım! Yönetim Arap Yarımadası'nda
        "Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor"
        "Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor"
        Miras davası sonuçlandı
        Miras davası sonuçlandı
        Kahreden olay... Plastik sanılan gözlük camı çocuğu kör etti!
        Kahreden olay... Plastik sanılan gözlük camı çocuğu kör etti!
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        Galatasaray'ın konuğu Gaziantep FK!
        Galatasaray'ın konuğu Gaziantep FK!
        ABD'de ICE karşıtı protestolar sürüyor
        ABD'de ICE karşıtı protestolar sürüyor
        "Eski eşimi rahatsız ettin" cinayeti!
        "Eski eşimi rahatsız ettin" cinayeti!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Tık avcılarının kurbanı oldu
        Tık avcılarının kurbanı oldu
        Fahiş site aidatlarına son
        Fahiş site aidatlarına son