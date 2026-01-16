Fenerbahçe'de Alanyaspor mesaisi başladı!

45 derecelik suyun anlık buza dönüştüğü nokta; Altınkale

Sivas'ta Pamukkale'ye kardeş olarak yapılan ve sarı renkli travertenleriyle dikkat çeken 'Altınkale'de, sıcak ve soğuk bir arada yaşanıyor. 45 derece sıcaklıktaki termal su, kentteki soğuk havanın etkisiyle borularla travertenlere ulaştırıldığı nokta anında buza dönüşüyor.