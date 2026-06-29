Asensio ve Skriniar takımla çalıştı
Yeni sezona Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde hazırlanan Fenerbahçe, yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde antrenmanın ilk bölümünde Marco Asensio ve Milan Skriniar takımla çalıştı.
Giriş: 29 Haziran 2026 - 14:04 Güncelleme:
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Topuk Yaylası Tesisleri'nde, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanı salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık hareketleriyle başladı.
Ardından sahada ısınma, çabukluk, 2 grup halinde pas çalışmaları yapan sarı-lacivertliler, antrenmanı hücum organizasyonları ve bireysel çalışmalarla tamamladı.
ASENSIO VE SKRINIAR TAKIMLA ÇALIŞTI
Bu arada antrenmanın ilk bölümünde Marco Asensio ve Milan Skriniar'ın takımla çalıştığı öğrenildi.
Fenerbahçe, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci idmanıyla hazırlıklarına devam edecek.
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