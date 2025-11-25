Habertürk
        Fenerbahçe'de Avrupa mesaisi sürüyor! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de Avrupa mesaisi sürüyor!

        UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Macaristan'ın Ferencvaros ekibiyle karşılaşacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını sürdürdü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        25.11.2025 - 14:15
        Fenerbahçe'de Avrupa mesaisi sürüyor!
        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Macaristan ekibi Ferencvaros ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

        Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışması ile başladı. Ardından sahaya geçen oyuncular ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptılar. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

        Sarı-lacivertliler, Ferencvaros maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

