Fenerbahçe'de Avrupa mesaisi sürüyor!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Macaristan ekibi Ferencvaros ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışması ile başladı. Ardından sahaya geçen oyuncular ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptılar. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, Ferencvaros maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.