DHA

Spor Toto Süper Lig´in 28´inci haftasında perşembe günü sahasında Fraport-TAV Antalyaspor ile mücadele edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Tesisleri´nde yapılan idmana Caner Erkin katılmadı.

Trabzonspor maçının kadrosuna da alınmayan 32 yaşındaki sol bekin disiplinsiz davranışları nedeniyle hafta sonuna kadar takımdan ayrı olarak bireysel çalışacağı belirtildi. Caner Erkin´in durumu Başkan Ali Koç, sportif direktör Emre Belözoğlu ve teknik heyetin yapacağı toplantı sonrasında netlik kazanacak.

GUSTAVO TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI

Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basına açık yapıldı. Isınma ve koordinasyon çalışmaları ile başlayan antrenman pas çalışmaları ile sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirildi. Sarı-lacivertli ekipte sakatlığını atlatan Luiz Gustavo, takımdan ayrı özel program dahilinde çalışırken belinde ağrı bulunan Sadık Çiftpınar idmanda yer almadı.