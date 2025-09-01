Fenerbahçe'de Diego Carlos Como'ya kiralandı!
Fenerbahçe, 32 yaşındaki Brezilyalı stoper Diego Carlos'un sezon sonuna kadar Como'ya kiralandığını açıkladı.
Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcusu Diego Carlos’un kiralık olarak İtalya ekibi Como’ya transfer olduğunu duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Brezilyalı oyuncumuz Diego Carlos’un kiralık transferi konusunda İtalya’nın Como Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Diego’ya sakatlıktan uzak başarılı bir sezon diliyoruz” ifadeleri yer aldı.
32 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 5 maçta forma giymişti.