Fenerbahçe'de Djiku güven verdi!
Fenerbahçe'nin Ganalı stoperi Djiku Alanyaspor karşılaşmasında gösterdiği performansla rakiplerine geçit vermedi. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın sonraki mücadelelerde Djiku-Becao ikilisinden vazgeçmeyeceği öne sürüldü
Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak yaz transfer döneminde katılan Alexander Djiku, Alanyaspor karşısında sergilediği performansla göz doldurdu.
Savunmada yaptığı kritik hamleler ve kafa toplarındaki etkinliği ile dikkat çeken Djiku´nun performansı istatistiklere de yansıdı.
7 hava topu kazanıp bu alanda yüzde 100´lük bir oran yakalayan Ganalı savunmacı, 9 isabetli uzun top atarken, 5 pas arası, 1 top çalma istatistikleri de yakalayarak karşılaşmanın en iyileri arasında yer aldı.