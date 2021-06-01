Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, ligin son haftalarında teknik direktörlük görevini üstlenen Emre Belözoğlu'nun yeni sezonda takımın başında olmayacağını söyledi. "Emre Belözoğlu'na müteşekkirim." diyen başkan Koç, "Kendisine bugüne kadar yaptığı tüm hizmetler için teşekkür ediyorum. Kendisinden ne istediysek saf duygularla, elinden geleninin en iyisini yaparak, yoğun mesailer harcayarak, hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan, zamanı geldiğinde kendi cebinden de bazı ihtiyaçları karşılayarak, elini taşın altına koydu." ifadelerini kullandı.

Ali Koç, Emre Belözoğlu'nun kısa süreçte kaptanlık, sportif direktörlük ve teknik adamlık yaptığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Emre, sportif direktör olarak bence beklentinin çok üstünde bir performans sergiledi. Yaptığımız transferlerde yanlışlık olabilir ama süreç yönetimi, bağlantılar ve temaslar ile kısıtlı imkanlarımıza rağmen gelmesi mümkün olmayan isimlerin gelmesinin sağlaması, harcama limitine uyulması açısından büyük artılar getirdi. Sonra kendisini teknik direktör olarak buldu. En büyük hayali ileride teknik direktör olmak olan bir insanın bu riski alma mecburiyeti yoktu. Son derece riskli bir göreve soyundu. Bir saniye düşünmedi. O geldikten sonra 10 maçlık periyotta 23 puan aldı. Aynı periyotta Erol hoca 21 veya 22 puan almıştı. Ancak futbol, Fenerbahçelilerin beklentisine çok daha yakın bir seviyedeydi. Şampiyonluğu Sivasspor maçında kaçırdık. Kendisinden ne istendiyse, beklendiyse, elinden geleni yaptı."

Teknik adam konusunda 3 alternatifleri olduğunu vurgulayan Ali Koç, "Bunlardan biri Emre ile devam etmek, ikincisi yabancı teknik direktör altında Emre'nin olduğu bir yapı, üçüncüsü de yepyeni yabancı bir teknik ekip. Mevcut şartlar, Türk tek ismin Emre Belözoğlu olacağını gösteriyor. Bize göre 5-10 yıl içinde Türkiye'nin açık ara en iyi teknik direktörü Emre Belözoğlu olacak. Ancak bugün tecrübe çok önemli. 2-3 sene şampiyon olsaydık öyle bir riske girme imkanımız olurdu. Ancak içinde bulunduğumuz durumda bu tercihi yapmanın bizim için çok büyük risk, Emre (Belözoğlu) için de haksızlık olacağını düşünüyoruz. Belli bir süredir şampiyonluk yok. Fenerbahçe'de her zaman baskı var. Onu da riske atmamak adına bu tercihi yaparak, Emre ile konuştuk. Emre düşünmek için zaman istedi. Çok sıcak baktığını söyleyemem ve onu da anlayışla karşılıyorum." şeklinde görüş belirtti.

Futbol takımıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini dile getiren Koç, "İnşallah hepimiz açısından en hayırlı kararı vermiş oluruz. Sonuç ne olursa olsun Emre Belözoğlu bugün olmasa da yarın bu kulübe çok büyük hizmetler yapmaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

"EMRE'NİN GÖNLÜNDE HOCALIK VAR"

Sportif direktörle ilgili bilgi veren Ali Koç, "FFP, harcama limitleri, bankalarla yapılan anlaşmalar gereği CEO kıvamında bir kişi ve departmana ihtiyaç var. Emre Belözoğlu, bizim elimizdeki arkadaşlardan iletişimci, hukukçuyu da futbolda konumlandırdı. Doğru yaptığını düşünüyorum. Sportif direktörlük müessesesi devam etmeli. Şunu da gördük. 2 patron olayı da olabiliyor. Kültürümüz gereği, tam oturtamadık sınırları, sorumluluk çerçevelerini. İdari anlamda futbolun başında olan biri olacak." dedi.

Emre Belözoğlu'nun sportif direktör olarak devam etme ihtimalinin düşük olduğunu belirten Ali Koç "Emre'yle zaten biz sezon içinde bu görevi aldığı zaman, sportif direktörlüğün bittiğini konuşmuştuk. 1 gün hoca, 1 gün sportif direktör olmaz. Emre'nin de gönlünde hocalık var zaten." ifadelerini kullandı.

Açıklamalarına devam eden Ali Koç "Sportif direktörü de vereceğiz. Altyapı bambaşka organizasyonla kurgulanmalı. Sportif direktörün de gücü zamanı yetmiyor hem a takıma hem altyapıya bakmak. Sportif direktör Türk ya da yabancı olur, belli olur. Muhtemelen Türk olur. Futbolun genel müdürü gibi bir pozisyon gerekiyor." dedi.