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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de En-Nesyri durdurulamıyor! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de En-Nesyri durdurulamıyor!

        Fenerbahçe'nin son haftalardaki formda ismi Youssef En-Nesyri, gollerine kupada da devam etti. Faslı forvet bu sezon 20. golüne ulaştı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 23:21 Güncelleme: 05.02.2025 - 23:21
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        En-Nesyri durdurulamıyor!
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        Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Fenerbahçe, evinde Erzurumspor FK'yı 5-0 yendi. Sarı-lacivertlilerde Youssef En-Nesyri, 2 golle galibiyette önemli rol oynadı. Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Faslı forvet, 55. dakikada Cenk Tosun'un yerine dahil oldu. En-Nesyri, 81 ve 89. dakikalarda fileleri havalandırarak takımını farklı galibiyete taşıdı.

        Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 7 maçta 10 gole imza atan Faslı futbolcu, Türkiye Kupası'nda çıktığı 2 maçta da gol sevinci yaşadı. Kasımpaşa'ya 1 gol atan En-Nesyri, bugünkü maçı da boş geçmedi.

        Youssef En-Nesyri, bu sezon sarı-lacivertli formayla Süper Lig'de 13, UEFA Avrupa Ligi'nde 4, Türkiye Kupası'nda da 3 olmak üzere 20 gole ulaştı.

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