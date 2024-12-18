Fenerbahçe'de Eyüpspor mesaisi
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında cuma günü oynayacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan idman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
Sakatlığını atlatan kaleci İrfan Can Eğribayat çalışmalara başladı.
Sarı-lacivertliler, Eyüpspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.