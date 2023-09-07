Fenerbahçe'de Fabricio Diaz sesleri!
Fenerbahçe uzun zamandır gündeminde olan 6 numara transferinde aradığı ismi Uruguay'da buldu. Sarı-lacivertliler, Liverpool Montevideo'da forma giyen ve Uruguay U20 Milli Takımı'nın da kaptanlığını yapan Fabricio Diaz'ı gündemine aldı
Transfer döneminin hareketli takımı Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
UEFA Konferans Ligi grupları için kadrosunu belirleyen ve listeyi teslim eden Fenerbahçe'de tek eksik 6 numara transferi oldu.
Uzun süredir çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, Uruguay Ligi takımlarından Liverpool'da forma giyen 20 yaşındaki ön libero Fabricio Diaz gündemine aldı.
Öte yandan Diaz'ın devre arasında Barcelona'ya transfer olacağı iddia ediliyor.
Geleceğin en parlak oyuncuları arasında gösterilen Fabricio Diaz'ın güncel piyasa değeri 6 milyon euro. (Transfermarkt)
2019'dan bu yana Liverpool forması giyen genç futbolcu Uruguay ekibi ile 121 maçta forma giydi.
6 ve 8 numara pozisyonlarında görev yapabilen Fabricio Diaz 5 gol, 7 asistlik performans sergiledi.