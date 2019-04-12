Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray'ı ağırlayacak olan Fenerbahçe'de dev derbi öncesinde bir şok yaşanıyor!

Son haftalarda performansı yükselen, hem Ankaragücü hem de Milli Takım'da gol atarak bu grafiğini daha da yukarıya çeken ve takımın en istikrarlı isimlerinden olan Hasan Ali Kaldırım, Fenerbahçe'nin yaptığı son iki antrenmana sakatlığı sebebiyle katılmadı.

Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre kasık bölgesinde ağrı hisseden kaptan Hasan Ali'nin durumunun takip edildiği öğrenildi.

Milli futbolcunun Galatasaray derbisinde oynayıp oynayamayacağı henüz netleşmiş değil. Hasan Ali'nin durumuna maç saatinde karar verileceği bildirildi.