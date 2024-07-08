Fenerbahçe'de gündeme sürpriz isim geldi: Wesley Teixeira

İki sezon boyunca Corinthians'ın as kadrosunda yer alan ve başka takımda oynamayan 2005 doğumlu hücumcu; tüm kulvarlarda çıktığı 73 maçta 3 bin 637 dakika süre aldı. Teixeira bu karşılaşmalarda 7 gol ve 5 asistlik skor katkısı sağlarken, 7 kez de sarı kart gördü.