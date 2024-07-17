Fenerbahçe'de gözler En-Nesyri'de!
Transferde hareketli saatler geçiren Fenerbahçe, Levent Mercan, Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın, Cenk Tosun ve Allan Saint-Maximin'in ardından Youssef En-Nesyri'yi de kadrosuna katmak istiyor. Sevilla ile bonservis konusunda büyük oranda anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, Faslı golcüden yanıt bekliyor.
Transferde gaza basan ve aynı gün içinde Oğuz Aydın, Cenk Tosun ve Allan Saint-Maximin'i açıklayan Fenerbahçe, şimdi de gözünü Youssef En-Nesyri'ye çevirdi.
Sevilla ile bonservis konusunda büyük oranda el sıkışan sarı-lacivertliler, transfere son noktayı koymak için Faslı golcüden haber bekliyor.
Fenerbahçe dışında Roma ve Suudi Arabistan'dan da teklif alan 27 yaşındaki golcünün ilk hedefinin ise Serie A olduğu iddia edildi.
İtalyan basınında yer alan habere göre Roma, Youssef En-Nesyri için teklifini 22 milyon euroya çıkardı.
İTALYAN BASINI: EN-NESYRI, ROMA'YI İSTİYOR
Fenerbahçe ve Suudi Arabistan'dan gelen teklifler daha yüksek olsa da Faslı futbolcunun, Serie A'yı istediği belirtildi.
Öte yandan İspanyol basınından Estadio Deportivo'nun haberine göre ise, Fenerbahçe'nin önerdiği yıllık 6 milyon euro maaşa rağmen Roma'nın 1,4 milyon euroluk teklifini kabul eden Youssef En-Nesyri, Sevilla'ya teklifi kabul etmeleri için baskı yapıyor.
FENERBAHÇE VAZGEÇMEDİ
Oyuncunun Roma'yı istemesine rağmen pes etmeyen Fenerbahçe ve Al-Qadsiah'ın, Sevilla ile görüşmelere devam ettikleri aktarıldı.
Sevilla ile sözleşmesi gelecek yıl sona erecek olan 27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.
Sevilla formasıyla toplamda 196 maça çıkan tecrübeli golcü, 73 gol atıp 7 asist yaptı.