Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe'de gözler En-Nesyri'de! - Son dakika FB transfer haberi - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'de gözler En-Nesyri'de!

        Transferde hareketli saatler geçiren Fenerbahçe, Levent Mercan, Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın, Cenk Tosun ve Allan Saint-Maximin'in ardından Youssef En-Nesyri'yi de kadrosuna katmak istiyor. Sevilla ile bonservis konusunda büyük oranda anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, Faslı golcüden yanıt bekliyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.07.2024 - 09:47 Güncelleme: 17.07.2024 - 09:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Transferde gaza basan ve aynı gün içinde Oğuz Aydın, Cenk Tosun ve Allan Saint-Maximin'i açıklayan Fenerbahçe, şimdi de gözünü Youssef En-Nesyri'ye çevirdi.

        2

        Sevilla ile bonservis konusunda büyük oranda el sıkışan sarı-lacivertliler, transfere son noktayı koymak için Faslı golcüden haber bekliyor.

        3

        Fenerbahçe dışında Roma ve Suudi Arabistan'dan da teklif alan 27 yaşındaki golcünün ilk hedefinin ise Serie A olduğu iddia edildi.

        4

        İtalyan basınında yer alan habere göre Roma, Youssef En-Nesyri için teklifini 22 milyon euroya çıkardı.

        5

        İTALYAN BASINI: EN-NESYRI, ROMA'YI İSTİYOR

        Fenerbahçe ve Suudi Arabistan'dan gelen teklifler daha yüksek olsa da Faslı futbolcunun, Serie A'yı istediği belirtildi.

        6

        Öte yandan İspanyol basınından Estadio Deportivo'nun haberine göre ise, Fenerbahçe'nin önerdiği yıllık 6 milyon euro maaşa rağmen Roma'nın 1,4 milyon euroluk teklifini kabul eden Youssef En-Nesyri, Sevilla'ya teklifi kabul etmeleri için baskı yapıyor.

        7

        FENERBAHÇE VAZGEÇMEDİ

        Oyuncunun Roma'yı istemesine rağmen pes etmeyen Fenerbahçe ve Al-Qadsiah'ın, Sevilla ile görüşmelere devam ettikleri aktarıldı.

        8

        Sevilla ile sözleşmesi gelecek yıl sona erecek olan 27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

        9

        Sevilla formasıyla toplamda 196 maça çıkan tecrübeli golcü, 73 gol atıp 7 asist yaptı.

        10
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Yürek yakan kaza! Karı koca can verdi!
        Yürek yakan kaza! Karı koca can verdi!
        Trump son andaki hareketiyle kurtuldu!
        Trump son andaki hareketiyle kurtuldu!
        12.500 TL aylık kimleri etkileyecek?
        12.500 TL aylık kimleri etkileyecek?
        Neden bazı insanlar hiç ter kokmaz? İşte sırrı...
        Neden bazı insanlar hiç ter kokmaz? İşte sırrı...
        42 kadını öldüren Kenyalı seri katil tutuklandı
        42 kadını öldüren Kenyalı seri katil tutuklandı
        Meteoroloji'den sıcak uyarısı! 6 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den sıcak uyarısı! 6 bölgede sağanak!
        Restorana silahlı saldırı! Yoldan geçen kişi öldü
        Restorana silahlı saldırı! Yoldan geçen kişi öldü
        Tamir için geldi, çekiçle saldırdı: 4 yaralı
        Tamir için geldi, çekiçle saldırdı: 4 yaralı
        Boşanmanın sonuçlarını açıkladı
        Boşanmanın sonuçlarını açıkladı
        TÜRKSAT 6A'da sıcak gelişme
        TÜRKSAT 6A'da sıcak gelişme
        'İran, Trump'a suikast planladı'
        'İran, Trump'a suikast planladı'
        Korkulan olmadı
        Korkulan olmadı
        Fatura düzenlemeyene ağır ceza
        Fatura düzenlemeyene ağır ceza
        Bisikletli çocuğu tehdit eden adam yakalandı
        Bisikletli çocuğu tehdit eden adam yakalandı
        Akrabalar arasında silahlı kavga: 1’i ağır 10 yaralı
        Akrabalar arasında silahlı kavga: 1’i ağır 10 yaralı
        Beşiktaş'tan sürpriz hamle!
        Beşiktaş'tan sürpriz hamle!
        Galatasaray'dan Rusya seferi!
        Galatasaray'dan Rusya seferi!
        Ramazan Hoca cinayetinde karar çıktı!
        Ramazan Hoca cinayetinde karar çıktı!
        Fenerbahçe transferi KAP'a bildirdi!
        Fenerbahçe transferi KAP'a bildirdi!