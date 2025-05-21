Fenerbahçe'de Hatayspor maçı mesaisi!

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde geçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmasının ardından sahada gerçekleştirilen ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam etti. Pas çalışmalarıyla süren idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.