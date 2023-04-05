Süper Lig'de son olarak Beşiktaş'a 4-2 kaybeden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un geleceği ile ilgili herhangi bir gündem maddesi bulunmazken, camia Süper Lig şampiyonluğu ve Türkiye Kupası için yeniden kenetlendi. Başkan Ali Koç'un Samandıra çıkarması sonrası kulübün resmi internet sitesinden 'destek' fotoğrafları yayınlanırken, gözler yarın oynanacak olan Kayserispor maçına çevrildi.



Avrupa defterini Sevilla'ya elenerek kaybeden Fenerbahçe'de özellikle Dünya Kupası sonrası lige verilen aranın ardından Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş yenilgilerinin ardından yapılan "Dünya Kupası'ndan sonra takım değişti" yorumlarının cevabını rakamlarla aradık.

Süper Lig'e fırtına gibi bir başlangıç yapan ve attığı gollerle birçok tarihi rekorunu geride bırakan Fenerbahçe, Dünya Kupası arası öncesi (13 Kasım 2022) ligde toplam 13 maç oynadı. Sarı-lacivertliler, 9 galibiyet, 2 yenilgi ve 2 beraberlik ile 29 puan topladı ve bu süreci puan tablosunda lider olarak tamamladı. Fenerbahçe bu süreçte Ümraniyespor ve Beşiktaş ile berabere kalırken, Konyaspor'a deplasmanda Giresunspor'a ise evinde mağlup oldu.