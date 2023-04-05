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Fenerbahçe'de her şey Dünya Kupası'ndan sonra mı değişti? İşte o tablo

Beşiktaş'a evinde mağlup olarak zirve yarışında ağır bir yara alan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un performansı hedef tahtasında... Sarı-lacivertli camiada takımın Dünya Kupası arasından önceki ve sonraki performansı tartışma konusu olurken iki dönem arasındaki farkı masaya yatırdık. İşte o tablo...

Fenerbahçe'de her şey Dünya Kupası'ndan sonra mı değişti? İşte o tablo

Süper Lig'de son olarak Beşiktaş'a 4-2 kaybeden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un geleceği ile ilgili herhangi bir gündem maddesi bulunmazken, camia Süper Lig şampiyonluğu ve Türkiye Kupası için yeniden kenetlendi. Başkan Ali Koç'un Samandıra çıkarması sonrası kulübün resmi internet sitesinden 'destek' fotoğrafları yayınlanırken, gözler yarın oynanacak olan Kayserispor maçına çevrildi.

Avrupa defterini Sevilla'ya elenerek kaybeden Fenerbahçe'de özellikle Dünya Kupası sonrası lige verilen aranın ardından Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş yenilgilerinin ardından yapılan "Dünya Kupası'ndan sonra takım değişti" yorumlarının cevabını rakamlarla aradık.

Süper Lig'e fırtına gibi bir başlangıç yapan ve attığı gollerle birçok tarihi rekorunu geride bırakan Fenerbahçe, Dünya Kupası arası öncesi (13 Kasım 2022) ligde toplam 13 maç oynadı. Sarı-lacivertliler, 9 galibiyet, 2 yenilgi ve 2 beraberlik ile 29 puan topladı ve bu süreci puan tablosunda lider olarak tamamladı. Fenerbahçe bu süreçte Ümraniyespor ve Beşiktaş ile berabere kalırken, Konyaspor'a deplasmanda Giresunspor'a ise evinde mağlup oldu.

13 maçlık periyotta 36 gol kaydeden Fenerbahçe, kalesinde ise 14 gol gördü ve +22 gol averajı sağladı. Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertliler, 2,2'lik puan ortalaması yakaladı.

DÜNYA KUPASI ÖNCESİ

Fenerbahçe

3 - 3

Ümraniyespor

Kasımpaşa

0 - 6

Fenerbahçe

Fenerbahçe

4 - 2

Adana Demir

Konyaspor

1 - 0

Fenerbahçe

Fenerbahçe

2 - 0

Kayserispor

Fenerbahçe

5 - 0

Alanyaspor

Beşiktaş

0 - 0

Fenerbahçe

Fenerbahçe

5 - 4

Karagümrük

Ankaragücü

0 - 3

Fenerbahçe

Fenerbahçe

1 - 0

Başakşehir

İstanbulspor

2 - 5

Fenerbahçe

Fenerbahçe

1 - 0

Sivasspor

Fenerbahçe

1 - 2

Giresunspor

29 PUAN (2,2 ortalama)

Peki Dünya Kupası'ndan sonra ne oldu? Lige verilen ara 24 Aralık'ta sona ererken, Fenerbahçe bugüne kadar toplam 12 maç oynadı. Bu maçlarda 8 galibiyet, 3 yenilgi ve 1 beraberlik elde eden sarı-lacivertliler hanesine toplam 25 puan ve +16 gol averajı yazdırdı. 2,08'lik puan ortalaması tutturuldu.

DÜNYA KUPASI SONRASI

Trabzonspor

2 - 0

Fenerbahçe

Fenerbahçe

4 - 0

Hatayspor

Antalyaspor

1 - 2

Fenerbahçe

Fenerbahçe

0 - 3

Galatasaray

Gaziantep FK

1 - 2

Fenerbahçe

Ümraniyespor

1 - 2

Fenerbahçe

Fenerbahçe

5 - 1

Kasımpaşa

Adana Demir

1 - 1

Fenerbahçe

Fenerbahçe

4 - 0

Konyaspor

Kayserispor

1 - 2

Fenerbahçe

Alanyaspor

1 - 3

Fenerbahçe

Fenerbahçe

2 - 4

Beşiktaş

25 PUAN (2,08 ortalama)

Yani Fenerbahçe, Dünya Kupası arası sonrası, ligdeki ilk periyodunun (1 maç eksik) sadece 4 puan gerisinde kaldı. Aradaki farkı yaratan ise 'büyük' maçlar oldu. Fenerbahçe, Trabzonspor mağlubiyetiyle rakibi Galatasaray'a kaptırdığı zirveyi, bir daha geri alamadı. Kadıköy'deki Galatasaray yenilgisi ise zirvedeki farkın açılmasına neden oldu. Beşiktaş karşısında alınan 4-2'lik yenilgi de camiada hayal kırıklığı yarattı.

Son olarak dün Başkan Ali Koç, Samandıra'yı ziyaret ederken, Jorge Jesus ve takıma lig ile kupada kalan maçlar için destek mesajı verilmişti.

KALAN MAÇLAR

Karagümrük

Deplasman

Ankaragücü

Ev sahibi

Başakşehir

Deplasman

İstanbulspor

Ev sahibi

Sivasspor

Deplasman

Giresunspor

Deplasman

Trabzonspor

Ev sahibi

Hatayspor

(Hükmen G.)

Antalyaspor

Ev sahibi

Galatasaray

Deplasman

Gaziantep FK

(Hükmen G.)
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