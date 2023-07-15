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        İsmail Kartal Rodrigo Becao transferini resmen açıkladı!

        Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Neftçi Bakü'yü 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından transfer gündemine ilişkin bomba açıklamalar yaptı. Deneyimli teknik adam, Brezilyalı stoper Rodrigo Becao ile anlaşma sağlandığını söylerken, kaleci Dominik Livakovic hakkında da dikkat çeken bir itirafta bulundu.

        Habertürk
        Giriş: 15.07.2023 - 16:42
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        Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 1-0 kazanılan Neftçi Bakü maçının ardından transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi

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        Deneyimli teknik adam, Brezilyalı stoper Rodrigo Becao'nun transferinin bittiğini duyururken, kaleci Dominik Livakovic ve 10 numara transferi hakkında da da önemli açıklamalar yaptı. İşte o sözler:

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        "Buraya gelmek güzeldi. Kamp dönemi bizim için verimli geçti. Bu kampın devamında 26'ındaki maça ve lige en iyi şekilde hazırlanabileceğimizi düşünüyorum. Bazı oyuncuların dönmesi ve Dzeko'nun güzel bir gol atması olumluydu. Lige en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz.

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        Livakovic'in durumu belirsizliğini koruyor. Becao'nun transferi bitti, gerçekleşti.

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        Döndükten sonra tesislerde kalacağız. Kafamızda bazı şeyler var kalacak ve gidecek oyuncularla ilgili. Bunu raporlayıp yönetime sunacağız.

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        Jayden sol bekte fiziksel özellikleri fena bir oyuncu değil. Luan Peres de sol bek oynayabiliyor. Sol stoper de oynayabiliyor. Bugün de onu görmek istedik. Bizim oyunumuzda geriden oyunu kurmak biraz daha yaratıcılığa bağlı. Ferdi sol bekte Jayden ve Peres'ten önde. Hepsi bizim oyuncularımız. Maça ve rakibe göre herkesi değerlendirebiliriz.

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        Transfer olabilir. Daha transfer dönemi devam ediyor, olabilir. Ama şu anda bizim orada oyuncularımız var. Yönetimle sürekli konuşuyoruz. Duruma göre, kendi sistemimize göre her şeyi değerlendiriyoruz. Olabilir de, zaman içinde yaşayarak göreceğiz. Sadece 10 numara olarak değil, 2 8 numara ile sistemimiz var. Ama maça göre bir tanesi 10 da numara olabilir. Maça göre, duruma göre değişebilir. Kendi planlarımızı yapıyoruz."

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