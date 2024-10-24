Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'e transfer kancası! Teklife 'evet' dedi
Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana üstüne koyan bir performans sergileyen ve milli takıma kadar yükselen İsmail Yüksek için İspanyol basını, flaş bir transfer iddiası ortaya attı.
Yaz transfer döneminde büyük bir yapılanmaya giden Fenerbahçe, kış dönemi için çalışmalarına hız verdi.
1 maç eksiğiyle Süper Lig'de 4. sırada bulunan sarı-lacivertliler, sezon sonunda şampiyonluk hasretini dindirmek istiyor.
İç ve dış transfer çalışmalarını sürdüren F.Bahçe için, İspanyol basını flaş bir iddia ortaya attı.
İSMAİL'E ATLETICO MADRID KANCASI!
Todofichajes'in haberine göre; La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, F.Bahçe'den İsmail Yüksek'i radarına aldı.
25 yaşındaki milli oyuncu için Diego Simeone'nin aradığı özellikleri karşılayan bir oyuncu profiline sahip olduğu yazıldı.
14 milyon Euro piyasa değeri olan İsmail Yüksek için, Madrid temsilcisinin önümüzdeki yaz devreye gireceği aktarıldı.
TEKLİFE 'EVET' DEDİ
Ayrıca geçen yaz Atletico Madrid'in satın alma opsiyonlu kiralık teklifinin F.Bahçe tarafından reddedildiği; oyuncu tarafının ise gelen teklife 'evet' dediği haberin detaylarında yer aldı.
2027'ye kadar sözleşmesi bulunan İsmail Yüksek, bu sezon 11 maçta 819 dakika sahada kaldı ve gol - asist katkısı yapamadı.