Fenerbahçe'de kadın futbol takımı kuruldu

Fenerbahçe Spor Kulübü'ne yeni bir branş kazandırdıkları için büyük bir mutluluk duyduklarını belirten Kemal Danabaş, şunları söyledi:

"Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı ile yeni bir yolculuğa başlıyoruz. Bunun temelleri bizim için yeni değil, 2 yıl önce atıldı. 2019 yılında kız çocuklarının futbol eğitimi alabilmeleri için Dünya Kız Çocukları Günü'nde kız futbol okulunu hayata geçirmiştik. O sporcularda bugün buradalar. Fenerbahçe’nin futbola buluşan kız futbolcuların yolu açık olsun. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak nasıl ki ülkemizin dört bir yanındaki gençlerin formamızı giyme hayalleri varsa artık tüm kız çocukları ve kadınlarının da bu kutsal çubuklu forma hayalleri olacaktır. Hayallerinde Fenerbahçe olan kız çocuklarının elinden tutmak, desteklemek bu yola çıktığımız andan beri en büyük gücümüz oldu."

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı ile Türkiye'de kadın futbolunun büyük bir ivme kazanacaklarına inandıklarının altını çizen Danabaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"28 şampiyonlukla en çok şampiyon olan futbol takımımızla birlikte kulübümüz bu alanda da lokomotif olacak, önemli başarıları kucaklayacak ve önemli yerlere gelecektir. Kadın futbol takımımızın hayata geçişinde çok kıymetli isimlerle çalıştık. Jessica Çarmıklı, ABD, İspanya, Rusya’da ayrıca milli forma giymiş, kadın futbol alanında UEFA ve FIFA’nın takibinde olan pek çok önemli eğitimler almış kıymetli bir isim. Teknik Direktör olarak ailemize katılan Nihan Su hocamızda pek çok takımda futbol oynamış, milli takım forması giymiş, kaptanlık yapmış, hocalık yapmış, hayatı sporla ve kadın futbolcularla geçmiş çok kariyerli bir isim. Kadın futbol takımımız uyumlu çalışma süreci sonucunda oluşturuldu ve potansiyelli bir takım. A takım yaptığımız işleri altyapıda da geliştireceğiz. Ülkemizde kadın futbolunun ne noktaya geleceğini hep birlikte yaşayacağız."

"Fenerbahçe olarak rakiplerimizle birlikte Türkiye Futbol Federasyonuna yarışmaya, 1. Lig'den başlamak adına bir başvurumuz oldu." açıklamasında da bulunan sarı-lacivertli yönetici, şunları kaydetti:

"Kadın futbolunun bir noktaya gelinmesi için kararın verilmesini bekliyoruz. Ligin statüsü sponsorluk konusunda belirleyici olması için, ilgili kararın açıklanmasını bekliyoruz. Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı antrenmanlarını Dereağzı Tesisleri’nde yapacaktır. Maçları ise oynayacağımız stadı belirlemek üzere çalışmaları yapıyoruz, son noktaya gelmek üzereyiz. Çok yakın zamanda belli olacak. Mabedimize en yakın yerde oynayacağız elimizden geldiğince. Kadın takımı formaları Fenerium’da satılacaktır. Amacımız tüm şubelerde olduğu gibi bütçenin sponsorlar tarafından karşılanması olacak. Ciddi bir ilgi var kadın futboluna. Takım sayısı ve oyuncu sayısı artıyor. UEFA’nın ve FIFA’nın ciddi bir eğilimi var. Geliştikçe sponsorların eğilimi artıyor. Biz de bu sponsorlarla yola devam edeceğiz."

JESSICA LYNNE ÇARMIKLI: BU ÜLKEDE KADIN FUTBOLU İÇİN BÜYÜK BİR POTANSİYEL VAR

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Menajeri Jessica Lynne Çarmıklı, sarı-lacivertli kulüpte böyle bir göreve geldiği için onur duyduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bu ülkede kadın futbolu için büyük bir potansiyel var, sadece ülke değil, Avrupa çapında da potansiyel var. Futbol her zaman kalbime çok yakın oldu. Futbol sayesinde çok fazla fırsat elde ettim. Türkiye’deki kadınlarında bu fırsatı elde etme hakkı var. 114 yıllık bu kulüpte kadın futbolunu kurduğumuz için çok mutluyum. Başkanımız Ali Koç’a ve Kemal Danabaş’a teşekkür etmek istiyorum. Bu vizyona sahip oldukları için. Bu branş UEFA tarafından önem gösterilen bir branş. Burada olduğum için çok şanslıyım. Fenerbahçe’nin gerçekten büyük potansiyeli var. Sadece buradaki kızlar için değil genel için. Önümüzdeki yıllarda kadın takımı UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarışacak."

NİHAN SU: FENERBAHÇE'NİN KADIN FUTBOLU ŞUBESİ AÇMASI DEV BİR ADIM

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Nihan Su, kadın futbolu adına, kadın antrenörler adına heyecanlı olduğunu söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Doğru bir yerde olduğumu görüyorum. İlk 11 yılı futbolculuk olmak üzere 1995'ten bu yana kadın futbolunun bizzat içerisinde bulundum. Bu süreçte kız çocuklarımızın kendini geliştirmesi engelleri aşabilmesi başarılı olması için ciddi bir emek ortaya koydum. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye’nin en büyük spor ve sivil toplum örgütü olan Fenerbahçe'nin kadın futbolu şubesi açması dev bir adım. Fenerbahçe gibi özellikle son 3 yıldır Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğiyle kadın ve kız çocuklarının korunması çalışmaları yapan bir devin kadın futboluna adım atması gelişmeleri taçlandıran kadın futbolunu markalaştıran en önemli unsur. Kadın futbol emekçisi olan 26 yılın sonunda bu noktaya varabildiğimiz için çok mutluyuz. Bende Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı’nın Teknik Direktörü olmanın tarifsiz gururunu yaşıyorum. Ekibimizle ve futbolcularımızla birlikte bu forma altında öncü başarılara adım atacağımızın sözünü veriyorum."

Tören konuşmaların ardından fotoğraf çekimiyle sona erdi.