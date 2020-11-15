Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki file bekçisini yönetici, idareci, teknik heyet ve futbolcuların hastanede ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'mizde Fatih Karagümrük ile oynadığımız hazırlık maçında yüzüne aldığı darbe sonucu elmacık kemiği kırılan ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yarın sabah bir operasyon geçirecek kalecimiz Harun Tekin'i hastanede, yöneticilerimiz Mustafa Kemal Danabaş ile Selahattin Baki, sportif direktörümüz Emre Belözoğlu, teknik direktörümüz Erol Bulut, idari koordinatörümüz Selçuk Şahin, yardımcı antrenörlerimiz Mehmet Yozgatlı, Volkan Demirel ve Zeki Murat Göle, kaleci antrenörümüz Michael Kraft ile futbolcularımız ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti."