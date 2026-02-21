Canlı
        Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı mesaisi - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı mesaisi

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 23. haftasında sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 23:56 Güncelleme: 21.02.2026 - 23:56
        Trendyol Süper Lig 23. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak olan Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

        Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

        Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

