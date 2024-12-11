Fenerbahçe'de kırmızı kart: Mert Müldür, Lyon maçında yok!
Fenerbahçe'de Mert Müldür, Athletic Bilbao maçında ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve Lyon maçında cezalı duruma düştü.
UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında evinde Athletic Bilbao ile karşılaşan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.
Mert Müldür, maçın 57. dakikasında Inaki Williams'ı ceza alanının hemen önünde faulle durdurdu ve sarı kart gördü. Ardından 70. dakikada bir kez daha sarı kart gören Mert ikinci sarıdan kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Mert Müldür, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Lyon maçı öncesi cezalı duruma düştü.