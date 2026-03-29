Fenerbahçe'de Ognjen Mimovic gelişmesi!
Fenerbahçe'nin sezon başında Kıbrıs Rum Kesimi ekiplerinden Pafos FC'ye kiraladığı Sırp sağ bek Ognjen Mimovic, sarı-lacivertlilere geri dönüyor.
Giriş: 29.03.2026 - 11:27
Fenerbahçe 2024-2025 sezonunun devre arasında yaklaşık 7 milyon euro karşılığında Kızılyıldız'dan transfer ettiği Ognjen Mimovic'i, yabancı oyuncu kontenjanında yer açamaması nedeniyle aynı dönemde Zenit'e kiralamıştı.
Sezonu Rus ekibinde tamamlayan 21 yaşındaki sağ bek oyuncusu, bu sezonun başında ise düzenli oynayabilmesi için Kıbrıs Rum Kesimi ekiplerinden Pafos FC'ye kiralandı.
GERİ DÖNÜYOR!
Sırp basınından Sportinjo'nun haberine göre Pafos’un, 6 milyon euro’luk satın alma opsiyonunu kullanması beklenmiyor.
Haberde Ognjen Mimovic'in haziran ayında Fenerbahçe'ye geri döneceği belirtildi.
Genç oyuncu bu sezon Güney Kıbrıs ekibinde 18 maça çıktı. Sırp oyuncu bu maçlarda 1 asist kaydetti.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ