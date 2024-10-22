Fenerbahçe'de Ryan Kent gerçeği!

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde sözleşmesini feshettiği Ryan Kent ile ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

CAS'A GİTMEYİ DÜŞÜNDÜ

Daily Mail'de yer alan habere göre, Ryan Kent, İsmail Kartal'ın ardından Jose Mourinho döneminde de takımdan ayrı kaldı ve tek başına antrenman yapmaya devam etti. İngiliz oyuncu, bu durumu CAS'a taşımaya karar verdi.

Fenerbahçe Yönetimi ise Kent'in bu düşüncesini öğrendikten sonra İngiliz yıldızla masaya oturdu ve karşılıklı anlaşma sonucu 27 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi feshedildi.

İngiliz basınında yer alan haberde, Fenerbahçe'de Kent'in durumunun bir oyuncunun belirli bir süre kadro dışı bırakılması kuralını (12. madde) ihlal ettiği hatırlatıldı ve Fenerbahçe yönetiminin çözümü karşılıklı anlaşma ile bulduğu vurgulandı.