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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri başladı

        Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri başladı

        Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolleri başladı. Sarı-lacivertliler çarşamba günü Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde toplanarak ilk kampın yapılacağı Topuk Yaylası'na hareket edecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 14:03 Güncelleme:
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        F.Bahçe'de sağlık kontrolleri başladı

        Fenerbahçe’de Teknik Direktör İsmail Kartal, teknik ekip ve bazı futbolcular Medicana Ataşehir Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.

        EKG ve kan tetkiklerinin ardından efor, akciğer, kardiyak ve radyolojik testlerin yapıldığı kontroller; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde gerçekleştirilen tetkiklerle sona erdi.

        Sarı-lacivertlilerde sağlık kontrolleri yarın devam edecek.

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