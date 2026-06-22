Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri başladı
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolleri başladı. Sarı-lacivertliler çarşamba günü Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde toplanarak ilk kampın yapılacağı Topuk Yaylası'na hareket edecek.
Giriş: 22 Haziran 2026 - 14:03 Güncelleme:
Fenerbahçe’de Teknik Direktör İsmail Kartal, teknik ekip ve bazı futbolcular Medicana Ataşehir Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.
EKG ve kan tetkiklerinin ardından efor, akciğer, kardiyak ve radyolojik testlerin yapıldığı kontroller; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde gerçekleştirilen tetkiklerle sona erdi.
Sarı-lacivertlilerde sağlık kontrolleri yarın devam edecek.
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