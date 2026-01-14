Fenerbahçe'de sakatlık şoku: Anthony Musaba
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşılaşan Fenerbahçe'de, Anthony Musaba sakatlanarak oyuna devam edemedi.
Giriş: 14.01.2026 - 21:05 Güncelleme: 14.01.2026 - 21:05
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı ile kozlarını paylaştı.
Mücadelenin 23. dakikasında sarı-lacivertlilerde Anthony Musaba, sakatlanarak oyuna devam edemedi.
Hollandalı futbolcunun yerine Mert Müldür oyuna dahil oldu.
