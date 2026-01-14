Habertürk
        Fenerbahçe'de sakatlık şoku: Anthony Musaba - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de sakatlık şoku: Anthony Musaba

        Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşılaşan Fenerbahçe'de, Anthony Musaba sakatlanarak oyuna devam edemedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2026 - 21:05 Güncelleme: 14.01.2026 - 21:05
        Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı ile kozlarını paylaştı.

        Mücadelenin 23. dakikasında sarı-lacivertlilerde Anthony Musaba, sakatlanarak oyuna devam edemedi.

        Hollandalı futbolcunun yerine Mert Müldür oyuna dahil oldu.

        Sarıyer'de hediye edilen sahte alkolden öldü iddiası; bakkal sahibi tutuklandı

        Sarıyer'de iddiaya göre mahalle bakkalının sahibinden hediye alkol alan Veyis Baylan (51) evine gitti. Burada aldığı alkolü içen Baylan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan bakkal sahibi Ali M.(54) tutuklandı. (DHA)

