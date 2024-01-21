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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Samsunspor karşısında 7 eksik! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de Samsunspor karşısında 7 eksik!

        Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe evinde ağırladığı Samsunspor karşısına 7 eksikle çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 17:01 Güncelleme: 21.01.2024 - 17:01
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        Fenerbahçe'de 7 eksik!
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        Fenerbahçe, Yılport Samsunspor karşısında 7 oyuncusundan yararlanamadı.

        Sarı-lacivertlilerde Afrika Kupası'nda yer alan Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Luan Peres, Miha Zajc ve Miguel Crespo, maçta forma giyemedi.

        Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda yer almayan Rodrigo Becao da kadroda yer almadı.

        Öte yandan Ryan Kent de teknik heyet kararıyla kadroya dahil edilmedi.

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