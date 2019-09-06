Fenerbahçe geçtiğimiz yıl kabus gibi geçen sezonun ardından bu sezon 18 oyuncusuyla yollarını ayırırken kadrosuna da tam 12 tane yeni isim ekledi. Doğal olarak kamuoyunda Fenerbahçe'nin uyum sürecini nasıl atlatacağı ve yeni yeni sezona nasıl başlayacağı merak edilirken, Sarı-Lacivertliler soru işaretlerinin aksine lige fırtına gibi bir giriş yaptı.

Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre Gazişehir'i 5-0 ile geçen, Başakşehir gibi zorlu bir deplasmandan son dakika golüyle 3 puanla ayrılan ve Trabzonspor maçında da 1-1 berabere kalmasına rağmen sayısız gol fırsatını harcayan ve taraftarını memnun eden Fenerbahçe'de bu başlangıcın altında yatan temel iki konu tecrübe ve sevgi oldu.

Çok fazla yeni oyuncu olmasına rağmen takım aidiyetine kısa süre içerisinde ulaşılmasında özellikle teknik direktör Ersun Yanal, idari menajer Volkan Ballı, kaptan Emre Belözoğlu gibi isimlerin Fenerbahçe'yi fazlasıyla iyi tanımaları, yeni transferlere anlatmaları ve tecrübelerini bu sonuçları getirecek iyi ortamı yaratmak için kullanmaları etkili oldu.

ANTRENMAN FAKTÖRÜ

Yeni gelen oyuncuların da karakterleri bu birlik ortamının oluşmasında önemli rol oynarken, teknik başarının altında yatan önemli bir etken ise antrenmanların temposu oldu. Samandıra'da bu konu için yetkili kişiler, "Takım antrenmanlarda uçuyor" yorumlarını yaparken, bu tempo maçlara da yansıdı ve bu başarılı başlangıca imza atıldı.

Elbette rakiplerin aldığı ve elde edilen sonuçlar da Samandıra'daki iyi havaya katkı sağlarken, personelinden futbolcusuna, teknik heyetinden tüm çalışanlara herkesin mutlu ve güleryüzlü olması Fenerbahçe yönetimini de doğal olarak bir hayli mutlu ediyor.