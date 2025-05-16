Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın 8 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor.

Sarı-lacivertli yönetim, bugün bir toplantı gerçekleştirirken, yönetimin eylül ayında gerçekleştirilmek üzere olağanüstü kongre kararı alabileceği öğrenildi.

Fenerbahçe Kulübü'nün alınan kararla ilgili kısa süre içinde resmi açıklaması yapılması bekleniyor.

Konuyla ilgili detayları aktaran HT Spor muhabiri Esra Köse, "Fenerbahçe'nin bu sezon için beklenen şampiyonluktan uzak kalması taraftarı harekete geçirmişti ve imza sürecine girilmişti. Fenerbahçe'den bugün veya yarın bir açıklama gelebilir. Eylül ayında kongre kararı alınabileceği yönünde güçlü iddialar var. Şu an için teyitli bir tarih veya karar yok" ifadelerini kullandı.

💥 Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor!



🎙️ @1esrakose: Fenerbahçe'nin bu sezon için beklenen şampiyonluğa uzak kalması taraftarı harekete geçirmişti ve imza sürecine girilmişti. Fenerbahçe'den bugün veya yarın bir açıklama gelebilir. Eylül ayında kongre kararı alınabileceği… pic.twitter.com/138liA8lts — HT Spor (@HTSpor) May 16, 2025

ALİ KOÇ, "İMZA TOPLAYARAK BAŞKAN GÖNDERMEK F.BAHÇE'YE YAKIŞMAZ" DEMİŞTİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada bazı kongre üyelerinin 'erken seçim' için imza topladıklarını, bu yöntemin sarı-lacivertli kulübe yakışmayacağını söylemişti. Koç, konuyla ilgili olarak, "İstifa etmeyi doğru bulmuyorum! İmza kampanyası demokratik haktır, saygı duyuyorum. Yerine gelirse, seçime gidilir! Bu anlattıklarımdan sonra camiamız bizi onur kırıcı şekilde yollamak isterse, bu da kaderde varmış diyeceğiz! Ne yapacağız başka! Ancak imza toplayarak başkan göndermek, Fenerbahçe'ye yakışmaz" ifadelerini kullanmıştı.