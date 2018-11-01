Fenerbahçe yeni hocasını arıyor!

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Ancak bazı isimler ise "Blanc gibi marka bir isme takımı teslim edersek uzun yıllar rahat ederiz. Onun kuracağı sistem ve Fransa'daki geniş iletişim ağıyla geleceğin takımı da oluşturabiliriz" şeklinde görüş bildirdiler. Sarı-lacivertlilerin sevgilisi Zico-Alex ikisi ise beklemede.