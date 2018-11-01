Fenerbahçe yeni hocasını arıyor!

JARDİM: BEN HAZIRIM
Hoca arayışında ilk olarak Blanc ile görüşen Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli, ilk tercihi olan Jardim'le bir araya geldi. 44 yaşındaki Portekizli hoca, kendisine Fenerbahçe'nin projelerini ve Ali Koç'un vizyonunu anlatan Comolli'ye olumlu yanıt verdi.
Fotomaç'ın haberine göre; Jardim, "Sözleriniz beni etkiledi. Olympiakos'u çalıştırırken yaşadığım heyecanı F.Bahçe'de de yaşayabileceğimi gördüm. Şartlarda anlaşırsak gelmeye hazırım" dedi.
Comolli, görüşmeyi başkan Ali Koç'a rapor etti. Hoca konusunda son kararı Koç verecek. Öte yandan Jardim'in menajeri Joel Martins, F.Bahçe'den henüz resmi teklif almadıklarını ancak çeşitli temaslar olduğunu belirterek, "F.Bahçe'nin bize karşı ilgisi var" dedi.
MİHAJLOVİC İDDİASI
İtalyan basını, Galatasaray derbisine yardımcı antrenör Erwin Koeman yönetiminde çıkma kararı alan Sarı-Lacivertliler'in teklif yaptığı sürpriz ismi açıkladı.
Corriere dello Sport, Sarı-Lacivertlilerin Sırp hoca Sinisa Mihajlovic'e teklif yaptığını ve sezon başında Sporting Lizbon'a imza attıktan 9 gün sonra ayrılan 49 yaşındaki Mihajlovic'in Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığını yazdı.
Sırp hocanın ismi Rize mağlubiyeti sonrası Türk basınında yer almış ancak Fener yönetimi, "Mihajlovic ya da başka bir teknik direktörle görüşmemiz olmamıştır" denilerek yalanlanmıştı.
KOÇ'UN ADAYI: HEYNCKES
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Takımı Türk bir hocaya teslim etmeyi düşünmeyen Ali Koç’un gönlünden geçen isim ise en son Bayern Münih’i çalıştıran Alman efsanesi Jupp Heynckes.
Kariyerinde 2 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Kupası zaferi de olmak üzere 13 kupa bulunan 73 yaşındaki Heynckes, 30 Haziran 2018’de emekliye ayrılmıştı.
Koç’un planı, Heynckes’i yeniden yeşil sahalara döndürüp, yanına da yetiştirmesi için genç bir Türk yardımcı vermek.
LAURENT BLANC PAHALI GELDİ
Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe'nin listesinde üst sıralarda yer alan Laurent Blanc konusunda henüz olumlu bir gelişme sağlanamadı. Ünlü çalıştırıcının yardımcılarıyla beraber toplam maliyetinin 8 milyon euro'ya yaklaşması sarı-lacivertli idarecileri endişelendiriyor.
Ancak bazı isimler ise "Blanc gibi marka bir isme takımı teslim edersek uzun yıllar rahat ederiz. Onun kuracağı sistem ve Fransa'daki geniş iletişim ağıyla geleceğin takımı da oluşturabiliriz" şeklinde görüş bildirdiler. Sarı-lacivertlilerin sevgilisi Zico-Alex ikisi ise beklemede.
GAUCHO ÖNERİSİ
Fenerbahçe'ye Brezilyalı çalıştırıcı Renato Gaucho da önerildi. Gremio'da görev yapan deneyimli hoca birçok önemli başarı kazandı. Fluminense ile Brezilya Kupası'nı aldı. Gremio ile Brezilya Kupası, Libertadores ve Sudamericana'yı kazandı.
COMOLLI'YE RET!
Fenerbahçe'de sportif direktör Damien Comolli'nin önerdiği isimler sarı-lacivertli yönetim tarafından kabul görmedi. Diego Aguirre, Carlos Carvalhal ve Jocelyn Gourvennec isimleri yönetim tarafından veto yedi.
LAUDRUP İDDİASI
Sportif direktör Damien Comolli, sarı-lacivertli yönetime Michael Laudrup'un da ismini sundu. Yönetim, Danimarkalı efsane isme sıcak baktığını bildirince Comolli de hemen harekete geçti. Ancak çalıştırıcağı takımlar konusunda hep çok seçici davranan Laudrup fazla beklenmeyecek. 1 hafta içinde net kararını bildirmezse adı gündemden düşecek.
SÜRRPİZ PLAN!
Takvim'in haberine göre; Cocu ile yolların ayrılmasının ardından teknik adam arayışlarına başlayan Fenerbahçe’de gündem çok hareketli... Sarı-Lacivertiler’de masaya sürpriz bir plan geldi.
Buna göre, teknik adam arayışlarından sonuç alınamazsa Mayıs’a kadar Erwin Koeman’la yola devam edilecek. Sezon sonunda ise Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile temasa geçilecek.
Başkan Ali Koç’un Avcı’ya büyük bir hayranlık duyduğu camia içinde sıkça dile getiriliyor. Alınan bilgilere göre Fenerbahçe, Avcı ile birlikte, sezon sonu futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu’na da teklif yapacak. Taraftarlar da sıcak bakıyor.
ERSUN YANAL İÇİN 50 BİN İMZA
Fenerbahçeli taraftarlar teknik adamlarını belirledi!.. Ersun Yanal’ın yeniden takımın başına geçmesi için kampanya başlatan Sarı-Lacivertli taraftarlar kısa süre içinde tam 50 bin imza topladı.
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