Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi: Livakovic ve Altay Bayındır
Fenerbahçe uzun süredir kadrosuna katmak istediği Dominik Livakovic'in transferini bitirdi. Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in bugün sarı-lacivertliler için İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Öte yandan Fenerbahçe'de Altay Bayındır dönemi resmen sona erdi. İşte detaylar...
Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri... Dinamo Zagreb forması giyen ve haziran ayında el sıkışılan Dominik Livakovic, bugün İstanbul'da olacak.
28 yaşındaki file bekçisinin kulübüyle 9+1 milyon Euro'ya anlaşan sarı-lacivertliler, oyuncuya 4 yıllık imza attıracak.
Hırvat file bekçisi, Kameni'nin ardından 2017-18 sonrası Fenerbahçe'de ter döken ilk yabancı kaleci olacak.
ALTAY BAYINDIR, MANCHESTER'A
Fenerbahçe'de Altay Bayındır dönemi resmen sona erdi.
Dün öğle saatlerine menajeri ile birlikte Yunanistan'a giderek Manchester United için sağlık kontrolünden geçen 25 yaşındaki file bekçisi, İngiliz ekibi ile anlaşma sağladı.
Manchester United'ın yetkilileri deneyimli eldiven için Fenerbahçe'ye 7 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.