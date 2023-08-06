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        Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi! Roma, Batshuayi'yi istiyor - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi! Roma, Batshuayi'yi istiyor

        Fenerbahçe'den ayrılacağı iddia edilen Michy Batshuayi'nin yeni adresi İtalya olabilir. Çizme basınına göre Roma, Belçikalı golcüyü istiyor.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 06.08.2023 - 21:53
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        Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşulan Michy Batshuayi için önemli bir iddia geldi.

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        Correira Della Sport, forvet arayışında olan Roma'nın, Fenerbahçe'nin golcüsünü kadrosuna katmak istediğini manşetine taşıdı.

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        Daha önce Scamacca ve Morata ile ilgilenen Roma kulübü, transferleri bitirememiş ve hedef küçültmüştü.

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        İtalyan ekibinin, kısa süre içinde sarı lacivertli takımla görüşmelere başlayacağı iddia edildi.

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        Teknik direktör Jose Mourinho'nun da Belçikalı golcünün transferine sıcak baktığı öne sürüldü.

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        Öte yandan Roma'nın gündeminde Duvan Zapata ve Wout Weghorst gibi golcüler de yer alıyor.

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