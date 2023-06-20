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Fenerbahçe, Edin Dzeko'yla anlaşma sağladı!

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin bir süredir peşinde olduğu Edin Dzeko ile anlaşma sağladığı ve tecrübeli golcünün kısa süre içerisinde İstanbul'a geleceği belirtildi

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  • Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi: Edin Dzeko'yla anlaşma tamam!

    Inter ile sözleşmesi sona eren Dzeko, yapılan yeni sözleşme teklifini beğenmeyince ayrılık kararı aldı. 
  • Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi: Edin Dzeko'yla anlaşma tamam!

    TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe uzun süredir görüşmeler gerçekleştirdiği Dzeko ile anlaşmaya vardı.
  • Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi: Edin Dzeko'yla anlaşma tamam!

    Haberde Dzeko'nun Sarı-Lacivertliler’in önerdiği şartları büyük ölçüde kabul ettiği belirtildi.
  • Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi: Edin Dzeko'yla anlaşma tamam!

    Teklif edilen sözleşme üzerinde anlaşma sağlanmasının ardından Bosnalı yıldızın hafta içinde İstanbul'a geleceği de kaydedildi. 
  • Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi: Edin Dzeko'yla anlaşma tamam!

    Kariyer finalinde hem Avrupa’da hem de bulunduğu ligde adından söz ettirmek, yani şampiyonluk yaşamak isteyen tecrübeli golcü, bu nedenle kendisinin dışında yapılacak diğer transferleri de önemsiyor, güçlü bir kadro yapılanmasının içerisinde yer almak istiyor.
  • Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi: Edin Dzeko'yla anlaşma tamam!

    Tecrübeli oyuncu, şu an Milli Takım'da ve önceki gün EURO 2024 Elemeleri'nde ülkesinin deplasmanda Portekiz'e 3-0 yenildiği maçta ilk 11'de oynadı.

     
  • Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi: Edin Dzeko'yla anlaşma tamam!

    FENERBAHÇE'YE GÜLÜMSEDİ

    Öte yandan Lüksemburg ile karşılaşacak Bosna Hersek'te Edin Dzeko maç öncesi basın toplantısına katıldı. 
  • Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi: Edin Dzeko'yla anlaşma tamam!

    Deneyimli yıldıza, basın toplantısında Fenerbahçe'ye transferi de soruldu. Dzeko ise gülümsedi ve bu soruyu yanıtsız bıraktı.
  • Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi: Edin Dzeko'yla anlaşma tamam!

    NE KADAR ALACAK?

    Fenerbahçe'nin Dzeko'ya yıllığı 4.5 milyon eurodan 2 senelik sözleşme teklif ettiği ve ayrıca imza parası da alacağı konuşuluyor.

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