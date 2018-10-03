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Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda kararın milli arada verileceği öne sürülürken, sarı lacivertli kulübün daha erken bir zamanda harekete geçeceği iddiaları da ortaya atılmıştı. Fakat kadroya neşter vurulması konusunda bu kadar beklenmeyecek!