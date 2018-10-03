Fenerbahçe'de Spartak Trnava maçında kimler oynayacak?
03.10.2018 - 13:24 | Güncelleme:
Kötü günler geçiren Fenerbahçe'de Avrupa Ligi'nde oynanacak Spartak Trnava maçında kadroda önemli değişiklikler olacak. İşte son gelişme...
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Arka arkaya alınan şok sonuçlar sebebiyle çalkantılı günler geçiren Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un, "Bu formanın ağırlığının farkında değiller" sözleri sonrası kadroda revizyon kapıda.
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Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda kararın milli arada verileceği öne sürülürken, sarı lacivertli kulübün daha erken bir zamanda harekete geçeceği iddiaları da ortaya atılmıştı. Fakat kadroya neşter vurulması konusunda bu kadar beklenmeyecek!
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Rize maçı sonrası Ali Koç taraftardan özür dilerken, "Bu formanın ağırlığının farkında değiller. Öğrenecekler" sözleriyle futbolculara göndermede bulunmuştu.
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Perşembe günü oynanacak Spartak Trnava maçı öncesinde kadroda ciddi bir operasyon gerçekleşecek.
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Sakatlığı nedeniyle formasından bir süredir uzak kalan Martin Skrtel, Diego Reyes'in yerine ilk 11'e dönecek.
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Kredisini erkenden tüketen Harun Tekin'in yerini kaptan Volkan Demirel'e bırakması neredeyse kesin.
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Mauricio İsla, Eljif Elmas ve Barış Alıcı da kadroda kendisine yer bulacak.
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Mathieu Valbuena'nın Spartak Trnava mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıkması da yüksek ihtimal.
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Böylece, yapılacak kadro operasyonu sonrası Harun, Şener, Mehmet Topal, Aatif ve Ayew'e kulübe yolu gözükecek.
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Avrupa Ligi kadrosunda yer almayan Soldado ve Dirar ise hafta sonundaki Başakşehir mücadelesinde şans bulmaları muhtemel.
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İspanyol forvetin kadroya dönmesi halinde, bir türlü bekleneni veremeyen ve gözden düşen Islam Slimani de hafta sonunda kızağa çekilebilir. (Fotomaç)
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