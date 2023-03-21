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Fenerbahçe'de sürpriz transfer gelişmesi! Luan Peres ve Gustavo Henrique...

Fenerbahçe'nin sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği ancak beklediği katkıyı alamadığı stoperler Luan Peres ve Gustavo Henrique için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

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  • Fenerbahçe'de sürpriz transfer gelişmesi! Luan Peres ve Gustavo Henrique...

    Fenerbahçe'nin sezon başında Jorge Jesus'un özel isteğiyle kadrosuna kattığı Luan Peres ve Gustavo Henrique için Brezilya basınından flaş bir iddia geldi.
  • Fenerbahçe'de sürpriz transfer gelişmesi! Luan Peres ve Gustavo Henrique...

    Brezilya Serie A'nın iddialı ekiplerinden Sao Paulo'nun stoper transferi yapmak istediği belirtilirken, Güney Amerika temsilcisine  Gustavo Henrique ve Luan Peres'in önerildiği öne sürüldü.
  • Fenerbahçe'de sürpriz transfer gelişmesi! Luan Peres ve Gustavo Henrique...

    PERES ZOR, GUSTAVO OLABİLİR

    Haberde; Fenerbahçe'nin Luan Peres için 5.5 milyon euro bonservis bedeli talep edeceği belirtildi.
  • Fenerbahçe'de sürpriz transfer gelişmesi! Luan Peres ve Gustavo Henrique...

    Bu ücretin Sao Paulo için yüksek bir bedel olduğuna vurgu yapılarak transferin gerçekleşmesinin zor olduğu ifade edildi.
  • Fenerbahçe'de sürpriz transfer gelişmesi! Luan Peres ve Gustavo Henrique...

    Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Gustavo Henrique'nin transferinin ise gerçekleşebileceği kaydedildi. İki kulübün makul bir rakamda anlaşmasının yüksek bir ihtimal olduğu belirtildi.
  • Fenerbahçe'de sürpriz transfer gelişmesi! Luan Peres ve Gustavo Henrique...

    Sarı-lacivertliler, Luan Peres'i sezon başında 5.2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Marsilya'dan kadrosuna katmıştı.
  • Fenerbahçe'de sürpriz transfer gelişmesi! Luan Peres ve Gustavo Henrique...

    Bu sezon sakatlık sorunları nedeniyle sadece 12 maçta forma giyebilen 28 yaşındaki Brezilyalı savunmacı 1 asist yaptı.
  • Fenerbahçe'de sürpriz transfer gelişmesi! Luan Peres ve Gustavo Henrique...

    Sarı lacivertli kulübe sezon başında 1.4 milyon euro kiralama ve 1.4 milyon euro şartlı satın alma opsiyonuyla Flamengo'dan transfer olan Gustavo Henrique ise 23 maçta forma giydi ve 3 gol atıp, 2 asist yaptı.
  • Fenerbahçe'de sürpriz transfer gelişmesi! Luan Peres ve Gustavo Henrique...

    29 yaşındaki stoper, savunmada yaptığı kritik hatalar nedeniyle Jorge Jesus'un gözünden düştü ve yeni sezonda kadroda yer alması beklenmiyor.

     

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