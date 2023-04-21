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Fenerbahçe'de yüzler gülüyor

Fenerbahçe, ligde oynadığı son 3 maçı yenik duruma düşmesine rağmen kazandı. Üst üste gelen galibiyetler, sarı lacivertlilerde yüzleri güldürdü

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  • Fenerbahçe'de yüzler gülüyor

    Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin ardından üzerindeki kara bulutları kısa sürede dağıttı. Sarı lacivertliler, ligde oynadığı son 3 maçını kazanmasını bildi.
  • Fenerbahçe'de yüzler gülüyor

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    Şampiyonluk yarışında hata yapmak istemeyen sarı lacivertliler, lider Galatasaray'ın puan kaybını bekleyecek.
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