Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe yönetimi Togolu santrfor için anlaşma sağlarsa imzalar devre arasında atılacak. Ancak Adebayor'un Fenerbahçe'ye transferi için Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın da onayının alınması gerektiği de gelen haber haberler arasında.

Öncelikle Başakşehir'in santrfor takviyesini yapması gerekiyor. Başakşehir'in santrfor adayları arasında Akhisar'ın Ukraynalı golcüsü Seleznyov'un adının geçtiği de ifade ediliyor.

Fenerbahçe ise Adebayor transferinin gerçekleşmesi durumunda Slimani ele Soldado'dan birini takımdan gönderecek. İlk adayın ise Soldado olduğu bildirildi. Başakşehir'deki formasını Bajic'e kaptıran 34 yaşındaki Adebayor, tekrar düzenli olarak oynamak istiyor. Togolu yıldız, Fenerbahçe'nin teklifine sıcak bakıyor.

Fenerbahçe'nin ne yapıp edip Adebayor transferini bitirmesine kesin gözüyle bakılıyor.

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