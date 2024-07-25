Fenerbahçe'den ayrılan Serdar Dursun'un yeni takımı
Alanyaspor, Fenerbahçe'de forma giyen golcü futbolcu Serdar Dursun ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Giriş: 25.07.2024 - 15:45 Güncelleme: 25.07.2024 - 15:45
Fenerbahçe'de Cenk Tosun ve Youssef En-Nesyri transferlerinin ardından takımda kalma ihtimali azalan Serdar Dursun'un yeni adresi belli oldu.
Kendisine gelen teklifleri değerlendiren tecrübeli golcü Alanyaspor'la her konuda anlaşmaya vardı.
Akdeniz ekibi Serdar Dursun'a lisans çıkardı ve taraflar 2 yıllık imza attı.
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