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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Coredon Alanyaspor Fenerbahçe'den ayrılan Serdar Dursun'un yeni takımı - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den ayrılan Serdar Dursun'un yeni takımı

        Alanyaspor, Fenerbahçe'de forma giyen golcü futbolcu Serdar Dursun ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 25.07.2024 - 15:45 Güncelleme: 25.07.2024 - 15:45
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        Serdar Dursun'un yeni takımı
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        Fenerbahçe'de Cenk Tosun ve Youssef En-Nesyri transferlerinin ardından takımda kalma ihtimali azalan Serdar Dursun'un yeni adresi belli oldu.

        Kendisine gelen teklifleri değerlendiren tecrübeli golcü Alanyaspor'la her konuda anlaşmaya vardı.

        Akdeniz ekibi Serdar Dursun'a lisans çıkardı ve taraflar 2 yıllık imza attı.

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