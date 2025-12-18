Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den Bakan Tunç ziyareti sonrası forma açıklaması! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den Bakan Tunç ziyareti sonrası forma açıklaması!

        Fenerbahçe Kulübü, Başkan Sadettin Saran'ın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a yaptığı ziyarette takdim edilen formada Mert Hakan Yandaş'ın da imzasının bulunması üzerine sosyal medyada çıkan iddialar üzerine açıklama yayımladı.

        Giriş: 18.12.2025 - 11:22 Güncelleme: 18.12.2025 - 11:22
        Fenerbahçe'den Bakan Tunç ziyareti sonrası açıklama!
        Fenerbahçe Kulübü, bazı sosyal medya mecralarında yer alan iddialar üzerine kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla resmi bir açıklama yaptı.

        Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama:

        "Bazı sosyal medya mecralarında yer alan, dezenformasyon içeren ve gerçeği yansıtmayan iddialar nedeniyle kamuoyunu doğru bilgilendirme gereği doğmuştur.

        Adalet Bakanlığı makamına gerçekleştirilen ziyaret sırasında Sayın Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç'a takdim edilen forma, Başkanımız Sadettin Saran tarafından kulübümüz adına sunulmuştur. Söz konusu forma, takım kadromuzda yer alan futbolcular tarafından geçmişte toplu şekilde imzalanmış ve resmî ziyaretlerde kullanılan standart bir hatıra formasıdır.

        Formada imzası bulunan futbolcularımızdan biri hakkında devam eden bir adli sürecin bulunması; ziyaretin içeriğiyle veya muhatap makamla ilişkilendirilemez.

        Bu yöndeki yorumlar hukuki gerçeklikten uzak olup kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşımaktadır.

        Kulübümüz; hukukun üstünlüğüne, yargı süreçlerinin bağımsızlığına ve masumiyet karinesine saygısını her koşulda sürdürmektedir.

        Ziyaret edilen devlet makamlarının, kulübümüzün veya kulüp başkanımızın, devam eden adli süreçlerle ilişkilendirilerek hedef alınması kabul edilemez."

        NE OLMUŞTU?

        Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Fenerbahçe futbolcusu Mert Hakan Yandaş’ın imzasının da bulunduğu formasını, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a hediye etmişti.

