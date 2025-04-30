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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den Beşiktaş derbisi için prim kararı! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den Beşiktaş derbisi için prim kararı!

        Fenerbahçe hafta sonu Beşiktaş'ı mağlup ederek sezonu derbi galibiyetiyle tamamlamayı hedefliyor. Öte yandan sarı-lacivertli yönetim, kritik maç öncesi özel bir prim hazırlığı yapmadı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2025 - 10:43 Güncelleme: 30.04.2025 - 10:43
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        F.Bahçe'den derbi için prim kararı!
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        Fenerbahçe, sezonun son derbisinde pazar günü Kadıköy’de Beşiktaş’ı konuk etmeye hazırlanıyor. Gözler, hem sahada olacak hem de kulübede...

        Teknik direktör Jose Mourinho, sarı-lacivertli takımın başında ilk derbi galibiyetini almak istiyor. Portekizli teknik adam, bu karşılaşmanın öneminin farkında...

        Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, sezonun ilk yarısında Kadıköy’de Galatasaray’a 3 puan bırakmış, deplasmandaki Beşiktaş derbisinden de mağlup ayrılmıştı.

        İkinci yarıda ise Galatasaray’la oynanan rövanşta golsüz beraberlikle yetinilmişti.

        Öte yandan sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde de Kadıköy'de Galatasaray’a elenerek taraftarına hayal kırıklığı yaşatmıştı.

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        HT Spor muhabiri Esra Köse'nin haberine göre; Beşiktaş derbisi bu nedenle sarı-lacivertliler için sadece 3 puan değil; sezon genelinde yaşanan puan kayıplarını telafi etme ve taraftarıyla aradaki bağı yeniden güçlendirme fırsatı olarak görülüyor.

        Takım içinde de bu bilinç hakim... Oyuncular, bu kez kazanan taraf olup sezonu büyük maç galibiyetiyle tamamlamak istiyor.

        Fenerbahçe yönetimi ise, bu kritik derbi öncesi özel bir prim uygulamasına gitmeyecek.

        Sezonun ilk yarısında Galatasaray ve Beşiktaş karşılaşmalarında ekstra prim vadeden yönetim, şampiyonluk yarışında geriye düşülmesi nedeniyle Beşiktaş derbisine özel bir teşvik planlamadı.

        Kadıköy’de oynanacak derbide hedef net...

        Beşiktaş karşılaşmasını kazanarak, sezon boyunca yaşanan puan kayıplarını telafi etmek...

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