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Fenerbahçe'den Brezilyalı sağ bek Matheuzinho'ya sıkı takip!

Dünya Kupası devam ederken takımlar ara transfer için çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe'nin ise Brezilya'da oynayan sağ bek Matheuzinho için nabız yokladığı iddia ediliyor. İşte transferin detayları...

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  • Fenerbahçe'den Brezilyalı sağ bek Matheuzinho'ya sıkı takip!

    Fenerbahçe, Dünya Kupası arasına ligde ve Avrupa'da lider girdi. Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı lacivertliler çalışmalara başladı. 
  • Fenerbahçe'den Brezilyalı sağ bek Matheuzinho'ya sıkı takip!

    Rotasını Brezilya'ya çeviren Fenerbahçe'nin, Flamengo'nun 22 yaşındaki sağ beki Matheuzinho ile ilgilendiği öne sürülüyor.
  • Fenerbahçe'den Brezilyalı sağ bek Matheuzinho'ya sıkı takip!

    Sezon başında Flamengo'dan Willian Arao ve Gustavo Henrique transferlerini yapan Fenerbahçe, Brezilya kulübüyle olumlu ilişkiler kurdu. 

     
  • Fenerbahçe'den Brezilyalı sağ bek Matheuzinho'ya sıkı takip!

    Matheuzinho transferinde de bu ilişkileri kullanmayı planlayan sarı lacivertliler oyuncuyu 2.7 milyon euro gibi bir bedelle transfer etmek istiyor.
  • Fenerbahçe'den Brezilyalı sağ bek Matheuzinho'ya sıkı takip!

    Flamengo'nun da Matheuzinho transferine sıcak baktığı iddia ediliyor. İki yıl önce Flamengo'ya transfer olan Matheuzinho 120 maça çıktı. Matheuzinho 120 maçta 4 gol ve 14 asistlik performans sergiledi. 
  • Fenerbahçe'den Brezilyalı sağ bek Matheuzinho'ya sıkı takip!

    Sağ bek, sağ kanat ve orta sahanın sağında görev alabilen genç isim, transfer edilirse kadroya genişlik kazandıracak.
  • Fenerbahçe'den Brezilyalı sağ bek Matheuzinho'ya sıkı takip!

    Brezilyalı sağ bek oyuncusunun 2026 yılına kadar Flamengo ile sözleşmesi bulunuyor. Transfermarkt verilerine göre ise oyuncunun piyasa değeri 8 milyon euro.

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