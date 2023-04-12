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Fenerbahçe Kulübü, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un, "Lig bitince her şeyi açıklayacağız" sözlerine cevap verdi.

Sarı-lacivertlilerin paylaşımında, "Elinizde her ne varsa açıklamanızı bekliyoruz!" ifadelerine yer verildi.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

"2022-23 SEZONU GÜNCELLEMESİ, VERSİYON 2: "Tehditler Devreye Alındı!"

Yalan: Fenerbahçe'nin canlı yayında tartışma talebi doğru değil. Biz gerilimi artırmak istemiyoruz.

Gerçek: "2 Nisan 2023: Lig bitince elimizdeki her şeyi açıklayacağız, vahim durumlar var. Şu an yapmamızın sebebi ligin gerginliğini arttırmamak."

Elinizde her ne varsa açıklamanızı bekliyoruz!"