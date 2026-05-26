Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe'den EuroLeague'e başvuru!

        Fenerbahçe'den EuroLeague'e başvuru!

        Fenerbahçe, Atina'da düzenlenen EuroLeague Final Four organizasyonunda taraftarların yaşadığı aksaklıklarla ilgili EuroLeague yönetimine resmi olarak başvuru yapıldığını, kendilerine kapsamlı bir açıklama ve somut geri dönüş beklediklerini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Mayıs 2026 - 22:47 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        F.Bahçe'den EuroLeague'e başvuru!

        Fenerbahçe Kulübü, 22-24 Mayıs tarihlerinde Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) Dörtlü Finali'nde yaşanan biletleme ve organizasyon aksaklıklarıyla ilgili olarak resmi girişimlerde bulunduğunu duyurdu.

        Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Atina’da düzenlenen EuroLeague Dörtlü Final organizasyonu kapsamında, özellikle yarı final karşılaşması öncesinde ve sırasında yaşanan ciddi biletleme ve organizasyon aksaklıklarına ilişkin olarak EuroLeague nezdinde resmi girişimlerde bulunulmuştur. Yapılan başvuruda; taraftarlarımızın yaşadığı mağduriyetler, biletleme süreçlerinde ortaya çıkan operasyonel sorunlar, oturma düzenine ilişkin ciddi aksaklıklar ve organizasyon sürecinde yaşanan yönetim eksiklikleri detaylı şekilde kayıt altına alınmıştır." denildi.

        REKLAM

        Sürecin takipçisi olunacağının vurgulandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Başta taraftarlarımız olmak üzere, sporcularımızın ve teknik ekibimizin ailelerini de doğrudan etkileyen bu kabul edilemez sürece ilişkin tüm itirazlarımız ve değerlendirmelerimiz EuroLeague ile resmi olarak paylaşılmış; yaşanan aksaklıklara ilişkin kapsamlı bir açıklama ve somut geri dönüş beklentimiz de kendilerine açık şekilde iletilmiştir. Fenerbahçe Kulübü olarak; taraftarlarımızın haklarının korunması, organizasyon süreçlerinde eşitlik ve şeffaflığın sağlanması ve benzer mağduriyetlerin tekrar yaşanmaması adına sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bayram trafiğinden kaçıp orman yollarına giren sürücülerin araçları çamura saplandı

        BOLU'nun Gerede ilçesinde dün Kurban Bayramı tatiline gitmek isteyenlerin Karadeniz yolunda oluşturduğu uzun araç kuyruklarından kaçarak orman yollarına giren şoförlerin araçları çamura saplandı. Mahsur kalan TIR ve tankerler, köylüler tarafından iş makineleri ile kurtarıldı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail Lübnan'da kara saldırılarını genişletti
        İsrail Lübnan'da kara saldırılarını genişletti
        Trump, sağlık durumunu paylaştı
        Trump, sağlık durumunu paylaştı
        Dorukhan Büyükışık soruşturmasında inşaat sorumlusu da tutuklandı!
        Dorukhan Büyükışık soruşturmasında inşaat sorumlusu da tutuklandı!
        Beşiktaş'tan Filipe Luis'e resmi teklif!
        Beşiktaş'tan Filipe Luis'e resmi teklif!
        Alman basını: ABD NATO'ya askeri katkılarını azaltacak
        Alman basını: ABD NATO'ya askeri katkılarını azaltacak
        Galatasaray, Anguissa için devrede!
        Galatasaray, Anguissa için devrede!
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Yargıtay'dan CHP değişikliği!
        Yargıtay'dan CHP değişikliği!
        Sara'dan Aston Villa'ya yeşil ışık!
        Sara'dan Aston Villa'ya yeşil ışık!
        Orta sahaya Çek dinamo!
        Orta sahaya Çek dinamo!
        Heyelanda felaket kıl payı!
        Heyelanda felaket kıl payı!
        Ortalık savaş alanına döndü
        Ortalık savaş alanına döndü
        Engin Hepileri'nin acı günü
        Engin Hepileri'nin acı günü
        Yıldırım'dan UEFA limitleri açıklaması!
        Yıldırım'dan UEFA limitleri açıklaması!
        Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'Başkanlık seçimi' önerisi
        Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'Başkanlık seçimi' önerisi
        Firari hükümlü eşekle dolaşırken yakalandı!
        Firari hükümlü eşekle dolaşırken yakalandı!
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        Tam 14 saat süren film!
        Tam 14 saat süren film!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        Bahçeli'den bayram mesajı
        Bahçeli'den bayram mesajı