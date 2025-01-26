Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den Galatasaray'a cevap! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den Galatasaray'a cevap!

        Fenerbahçe, Galatasaray camiasının Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamalara sosyal medya hesabından cevap verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2025 - 01:54 Güncelleme: 26.01.2025 - 01:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe'den Galatasaray'a cevap!
        ABONE OL

        Süper Lig'in 21. haftasında Konyaspor karşısında 1-0'lık skorla kazanan Galatasaray'da ikinci başkan Metin Öztürk ve teknik direktör Okan Buruk müsabaka sonrası konuşmuştu.

        Okan Buruk ve Metin Öztürk'ün açıklamasından sonra Fenerbahçe resmi sitesinden bir demeç yayınladı.

        Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

        Hakem kararlarıyla şımartılmakta birinci sıradaki rakibimiz, kendilerine gösterilmeyen kırmızı kartları örtbas etmek adına, Göztepe ile oynayacağımız maçın hakemine ‘sipariş’ gibi bir uyarı göndermiştir.

        Geçmişte hakem toplantısında suyun öte tarafının hakkını savunmaktan çekinmeyen maçın hakemine... Önceliğiniz Türk futboludur. Kendi menfaatleri için sizi baskı altına alarak, hocamızın ve futbolcularımızın emeğine ve alın terine göz dikenler değil.

        Bugünkü yönetiminiz tarafınızı belli edecektir. Şanlı tarihinde sarsılmaz iradesini defalarca göstermiş camiamızın nefesinin, bugün Kadıköy’de ensenizde olacağını hatırlatırız.

        Kurdukları yapının değişeceğini anlayınca panikleyenlere karşı, taraftarımızı doksan dakika boyunca desteğe davet ediyoruz. Birleş, savaş, zafer bizim olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Günün Önemli Manşetleri