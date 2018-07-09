Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Basın ve kamuoyunda bugün gündeme gelen, eski yöneticilerimize, alacaklı bir banka tarafından yasal bazı işlemler başlatılması ile ilgili haberlere dair bilgilendirme yapma zorunluluğumuz doğmuştur.
Bilindiği üzere, yönetim kurulumuz 3 Haziran 2018 tarihindeki seçimli olağan genel kurulumuz ile kongre üyelerimiz tarafından göreve getirilmiş ve eski yönetimimizden görevi 8 Haziran 2018 Cuma günü kulüp binamızda gerçekleşen törenle resmi olarak devralmıştır.
8 Haziran 2018 Cuma günü görevi devralmamızdan sonraki ilk iş günü olan 11 Haziran 2018 Pazartesi gününde ise, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. tarafından, alınan kredilerdeki taksit ödemelerinin yapılmaması ve gecikme gün sayısının 90 güne ulaşması nedeni ile kredi sözleşmelerinde müteselsil kefaletleri bulunan Aziz Yıldırım, Mahmut Nedim Uslu, Ahmet Tahir Perek, Mehmet Şekip Mosturoğlu ve Deniz Tolga Aytöre’ye hesap kat ihtarnamesi gönderilmiş ve bilgisi kulübümüze iletilmiştir.
Söz konusu ihtarname, Ataşehir İlçesi, Kayışdağı Mahallesinde bulunan ve tamamı kredi kullanılarak satın alınan arsamız için çekilmiş 70 milyon TL kredinin, 3 Haziran 2018 tarihinden önceki dönemde ödenmeyen ve 11 Haziran 2018 tarihi itibariyle 90 günü aşmış olan taksit ödemeleri için gönderilmiştir. İhtarnamenin toplam bedeli 70 milyon TL tutarındadır.
Yönetimimiz, 11 Haziran 2018 tarihi itibariyle gecikme gün sayısı 90 günü aşmış kredi taksit ödemeleri hakkında, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin Anadolu Kurumsal Şubesi Müdürü Ahmet Oğuz ile 21 Haziran 2018 tarihinde kulüp binamızda görüşerek, ödeme planı konusunda mutabık kalmış ve sonrasında banka ile kulübümüz arasında mutabık kalınan çerçevede, ödemeler kulübümüz tarafından 29 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Söz konusu bankanın, kulübümüzün yaptığı ödeme sonrası, yasal işlemlere devam edip etmemek kendi kararı ve tasarrufu olup, bankadan bugün almış olduğumuz yazılı bilgiye göre, ilgili borçlu kefiller hakkında ihtarname dışında herhangi bir yasal takip işlemi yapılmamıştır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız."
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